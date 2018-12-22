"Никогда не сделаю пластику": Фреймут рассказала об уходе за кожей после 35

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая дала ценные совет для сохранения молодости и красоты

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно восхитила поклонников трогательным праздничным снимком своих малышей, рассказала о секретах ухода за кожей после 35 лет. Соотвествующую запись она оставила на своей странице в Instagram.

Знаменитость заявила, что никогда не согласиться на пластические операциии, вместо этого она предпочитает грамотный уход за лицом и комплексный подход к профилактике проблемы увядания и старения кожи.

"Некоторые из вас спрашивают, как я храню молодое лицо. После 35-ти лет действительно шансы завять красотой большие. А к пластике лица я никогда не обращусь ... Поэтому приходится настойчиво, дважды в день ухаживать за кожей. Увлажнять, пить витамины, прятаться от солнца, чтобы не загорать. И особенно аккуратно очищать кожу перед нанесением макияжа - не растягивать ее безжалостно, не оставлять жирных следов от крема. Тогда макияж ложится естественно и держится долго", - пояснила ведущая.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Фаны звезды отметили, что она выглядет прекрасно, а ее возраст - это еще расцвет молодости.

"36 лет, совсем детский возраст. Но следить за кожей нужно обязательно. Оля, Вы красавица", "Олечка ты всегда само совершенство", "Красавица", "Молодчинка", "Очень красиво выглядите", - не скупились на комплименты комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут презентовала книгу под романтическим названием "О любви". В сборник вошло 12 эссе и малоизвестные произведения классиков мировой литературы.

Также Фреймут вспомнила, как в юном возрасте дала себе обещание не выходить замуж. Тогда она грезила свободой и не помышляла о семье.

Видео: РБК-Украина