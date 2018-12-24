"Вкусно однозначно": Фреймут поделилась рецептом любимого блюда своих детей

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая поделилась секретами приготовления простого и сытного блюда

Популярная телеведущая Ольга Фрейму рассказала о любимом блюде своих детей и поделилась его рецептом с подписчиками в Instagram.

Оказалось, что фирменным блюдом звезды является запеченная галицкая картошка. На снимке ведущая запечатлена во время процесса приготовления. Ее фаны отметили, что даже в домашней обстановке Фреймут выглядит безупречно.

"Когда есть минутка, люблю готовить. Печеный галицкий картофель - любимица среди моих малышей. А вчера у нас дома праздновали детский Рождественник - с подарками и колядками. Желаю и вам наслаждаться предпраздничным настроением", - написала он.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Подписчики знаменитости наперебой начали просить у ее рецепт семейного блюда, и Ольга охотно им поделилась.

"Картофель нужно выбрать для запекания. Порезать крупными кусками (как на моем фото), сварить едва чуть-чуть, чтобы был "al dente". Между тем духовку разогреть до 200 градусов. Картофель высыпать в друшлак. Посолить морской солью и облить подсолнечным маслом. На противень постелить фольгу. Выложить картофель, я еще помидоры на веточке кладу. И запекаю всего, не заворачивая фольгой, до румяной корки. Приятного аппетита", - детально описала процесс приготовления своего кулинарного шедевра звезда.

"Вкусно однозначно! Тоже так делаю с картошкой", "Чудено выглядите. Так уютно, по-домашнему", "Настоящая хозяюшка", - хвалили телеведущую комменаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/freimutolia)

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут рассказала о секретах по уходу за кожей после 35 лет.

Также Фреймут показала новогоднюю елку в своем доме и поделилась интересными семейными традициями.

Надо отметить, чо Ольга Феймут издала книгу под названием "О любви", куда вошли малоизвестные произведения авторов с мировым именем.

Видео: РБК-Украина