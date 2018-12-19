"Какое счастье": Фреймут рассказала о душевных семейных традициях

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая призналась, какие подарки приготовила для своих детей на праздник

Украинская телеведущая и многодетная мама Ольга Фреймут, которая недавно очаровала трепетным снимком с мужем, рассказала о милых семейных традициях, а также призналась, что подарила своим малышам на праздник Святого Николая. Трогательным семейным фото у елки она поделилась в Instagram.

Знаменитость также отметила, что очень хочет передать трогательные празничные традиции следующим поколениям.

"Милые друзья! Пусть святой Николай услышит и защитит вас и ваших детей… Нас он посетил. У окна - надкушенная морковка и розлитое молочко - олени Святого Николая несколько неопрятные. Дети удивляются, почему звери не доели? Евдокия накормила кукол подаренным пластмассовым салатом на новой кухне. А Валерий переоделся поверх пижамы в костюм пожарного. Но когда увидел под елкой роликовые коньки, сообщил: "Пожарным больше не буду! Буду "роликом"! Злата получила желанное путешествие... Какое счастье, что есть такие традиции. Нужно обязательно передать их следующим поколениям", - написала трогательную речь звезда.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Поклонники Фреймут отметили, как красиво она декорировала и нарядила елку, создав особую атмосферу уюта в доме

"У Вас прекрасная ретро-елочка! Все выдержано в одном стиле. С праздником!", "Интеесная у вас елочка. Сами декорировали?", "Вижу у Вас на елке фонарик. Игрушка из прошлого. У нас тоже такая есть. Очень люблю старые стеклянные игрушки", "Как же у ас сказочно и атмосферно!" - с восхищением писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут призналась, что в юности не хотела замуж и стремилась к личной свободе.

Также не так давно Ольга Фреймут впервые рассказала о свадьбе со своим супругом Владимиром Локотко, ведь пара долго скрывала подробности личной жизни.

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Видео: РБК-Украина