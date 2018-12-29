"Як сидіти у в'язниці": Фреймут різко висловилася про дієти

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча не відмовляється від "шкідливої" їжі

Зіркова українська шоувумен Оля Фреймут зізналася, як їй вдалося привести себе у форму, не відмовляючись при цьому від "шкідливої" їжі. Про це повідомляє Glianec.

Так, вона зізналася, що для неї "сидіти на дієті" це як "сидіти у в'язниці". Тому Фреймут виступає за здорове харчування і аж не як не відмовляється від шоколаду.

"Це для мене немов якийсь зв'язок з дитинством. Пам'ятаю, як з братом і сестрою ділили плиточку на трьох на новорічні свята. Батьки не могли купувати нам таку смакоту кожен день", - сказала вона.

До речі.популярна телеведуча Ольга Фреймут розповіла про улюблену страву своїх дітей і поділилася її рецептом з передплатниками в Instagram.

Виявилося, що фірмовим блюдом зірки є запечена галицька картопля. На знімку ведуча відображена під час процесу приготування. Її фани відзначили, що навіть в домашній обстановці Фреймут виглядає бездоганно.

Також Фреймут показала новорічну ялинку в своєму будинку і поділилася цікавими сімейними традиціями.

Треба зазначити, чо Ольга Феймут видала книгу під назвою "Про любов", куди увійшли маловідомі твори авторів зі світовим ім'ям.

Відео: РБК-Україна