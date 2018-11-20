"О любви": Ольга Фреймут презентовала свою новую книгу

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

В книгу вошли ее 12 эссе и "неизвестные произведения известных авторов о тех, кого любим"

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая ранее анонсировала новый загадочный проект, представила свою новую книгу под названием "О любви". Шоувумен в своем Instagram рассказала об антологии.

Отмечается, что в книгу вошли ее 12 эссе и "неизвестные произведения известных авторов о тех, кого любим".

Фото: instagram.com/freimutolia

Речь идет о произведениях Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Фаины Раневской, Юрия Винничука, Марины Цветаевой, Антона Чехова и Наталени Королевой.

Также в антологию вошли малоизвестные произведения О. Генри, Оскара Уайльда, Вирджинии Вулф и Кейт Шопен.

"Наконец она появилась: новая книга "О любви", антология, 12 моих эссе и неизвестные произведения известных авторов о тех, кого любим. Уже в четверг на Yakaboo.ua. Спасибо партнерам и друзьям", - написала Фреймут.

Скрин: instagram.com/freimutolia

В комментариях к сообщению поклонники Фреймут поздравили писательницу и принялись живо обсуждать новинку:

"Тот момент, когда ты так хочешь новую книгу, а она аж 190 грн. И только слезки выступают, ты просто еще студент и не можешь себе этого позволить. Ох, госпожа Фреймут, как же хочу книгу с вашей подписью";

"Тешу себя надеждой, что внутреннее состояние лучше от внешнего";

"Оля, будет презентация книги для ваших поклонников? Автограф сессия? Спасибо!"...

Скрин: instagram.com/freimutolia

Как сообщалось ранее, Фреймут поделилась новым достижением дочери Златы.

Также мы писали о том, что Фреймут рассказала, как сохранить молодость лица.

Напомним, Фреймут впервые украсила обложку глянца с мужем Владимиром Локотко.

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Видео: РБК-Украина