Топ-12 найбільш сенсаційних перемог на "Оскарі": ці результати шокували всіх!

Щороку премія "Оскар" приносить як очікувані перемоги, так і несподівані сюрпризи, які викликають дискусії у світі кіно. Деякі рішення кіноакадеміків настільки вражали глядачів і критиків, що ставали справжніми сенсаціями

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує пригадати випадки тріумфу в історії премії, які вразили як глядачів, так і критиків.

"Місячне світло" (2017) - Найкращий фільм

89-та церемонія вручення премії "Оскар" запам’яталася одним з найбільш шокуючих моментів. Все йшло за планом до оголошення найочікуванішої категорії - "Найкращий фільм". На сцені прозвучало ім'я переможця - "Ла-Ла Ленд", і творці стрічки вже почали свої промови подяки. Але раптово з'ясувалося, що сталася помилка - справжнім переможцем став фільм "Місячне світло".

"Паразити" (2020) - Найкращий фільм

Фільм "Паразити" Пона Джунхо увійшов в історію 92-ї церемонії, ставши першою неангломовною стрічкою, яка отримала головну нагороду. Окрім "Найкращого фільму", він здобув ще три статуетки - за "Найкращу режисуру", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий міжнародний фільм".

Цей південнокорейський трилер із сатиричним соціальним підтекстом здивував глядачів майстерним сюжетом та режисурою.

Маріса Томей у "Мій кузен Вінні" (1993) - Найкраща акторка другого плану

Перемога Маріси Томей за роль Мони Лізи Віто в комедії "Мій кузен Вінні" досі залишається однією з найбільш несподіваних в історії премії. У фільмі вона зіграла дотепну й харизматичну наречену героя Джо Пеші, яка допомагає йому захистити свого кузена у судовій справі.

Хоча гра акторки підкорила фанів, у цій номінації, їй довелося змагатися з акторками Ванессою Редгрейв, Джоан Плоурайт, Джуді Девіс і Мірандою Річардсон, які вважалися фаворитками через свої драматичні ролі. Коли оголосили ім’я Томей, зал справді був здивований, а згодом почали поширюватися чутки, що ведучий, Джек Пеленс, просто прочитав неправильне ім’я.

"Роккі" (1976) - "Найкращий фільм"

Фільм "Роккі", який написав і в якому зіграв головну роль Сильвестр Сталлоне, теж став однією з найбільших несподіванок "Оскара". Стрічка розповідає історію Роккі Бальбоа - маловідомого боксера, якому випадає унікальний шанс битися з чемпіоном у надважкій вазі.

Подібно до свого героя, сам "Роккі" був аутсайдером у кінематографічному світі: бюджет фільму був скромним, і мало хто вважав його серйозним претендентом на нагороду. Але картина підкорила глядачів щирістю, натхненням і відображенням "американської мрії".

"Зіткнення" (2006) - "Найкращий фільм"

78-ма церемонія запам’яталася одним із найсуперечливіших і найбільш несподіваних рішень. Фільм "Зіткнення" режисера Пола Хаггіса несподівано отримав статуетку в номінації "Найкращий фільм", випередивши фаворита - "Горбату гору" Енга Лі.

"Зіткнення" - це складна багатолінійна стрічка, яка досліджує взаємопереплетення життів мешканців Лос-Анджелеса, торкаючись тем расизму, упереджень і людських зв’язків.

Едрієн Броуді у "Піаністі" (2003) - "Найкращий актор"

На 75-й церемонії "Оскара" сталася одна з найбільших несподіванок - 29-річний Едрієн Броуді став наймолодшим лауреатом премії у номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Піаніст" Романа Поланського.

Броуді зіграв Владислава Шпільмана - польського єврейського музиканта, який намагається вижити під час Голокосту. Його акторська майстерність вразила глядачів, адже тут була присутня емоційна глибина та фізичне перевтілення - заради ролі Едрієн пройшов сувору підготовку і суттєво схуд.

"Закоханий Шекспір" (1999) - "Найкращий фільм"

71-ша церемонія також принесла одну з найбільш несподіваних перемог - "Закоханий Шекспір" отримав нагороду за "Найкращий фільм", обійшовши навіть стрічку "Врятувати рядового Раяна" Стівена Спілберга.

Романтична комедія режисера Джона Меддена розповідає вигадану історію кохання Вільяма Шекспіра, яка нібито надихнула його на створення "Ромео і Джульєтти". Однак головним фаворитом перегонів був "Врятувати рядового Раяна" - потужна військова драма, наповнена реалістичними сценами боїв та глибоким емоційним змістом.

Перемогу "Закоханого Шекспіра" можна пояснити агресивною рекламною кампанією продюсера Гарві Вайнштейна, відомого своїми вміннями впливати на голосування Академії.

Роберто Беніньї у "Життя прекрасне" (1999) - Найкращий актор

Італійський актор і режисер створив один із найяскравіших та найрадісніших моментів в історії "Оскара". На 71-й церемонії вручення він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Життя прекрасне". Гра зірки у ролі Гвідо Орефіце, італійського єврея, який за допомогою гумору та уяви намагається вберегти сина від жахів нацистського концтабору, була одночасно зворушливою та трагічною.

Ця перемога продемонструвала, що Академія виділяє виступи, які торкаються серця та виходять за межі культурних бар'єрів.

"Володар бурі" (2010) - Найкращий фільм

82-га церемонія премії стала знаковою в історії, адже картина "Володар бурі" режисерки Кетрін Бігелоу здобула нагороду за найкращий фільм. Ця перемога була особливо неочікуваною, оскільки основним суперником стрічки був "Аватар" Джеймса Кемерона - на той момент найкасовіший фільм усіх часів.

"Володар бурі" - це напружена військова драма, що розповідає про елітний загін саперів в Іраку, демонструючи психологічний та фізичний тягар бойових дій.

Олівія Колман у фільмі "Фаворитка" (2019) - Найкраща акторка

На 91-й церемонії "Оскара" на шанувальників чекав приємний сюрприз - Олівія Колман отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Фаворитка". Її виконання ролі королеви Анни у цій похмурій комедійній історичній драмі було водночас зворушливим і кумедним, розкриваючи складний та вразливий характер монархині.

Анна Паквін з фільму "Піаніно" (1994) - Найкраща акторка другого плану

66-та церемонія "Оскара" також принесла один із найбільш несподіваних моментів, коли тоді ще 11-річна Анна отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Піаніно".

Стрічка режисерки Джейн Кемпіон розповідає про німу жінку та її доньку, яких відправляють до Нової Зеландії XIX століття для укладення шлюбу. Попри свій юний вік, зірка продемонструвала неабияку акторську зрілість на екрані та зуміла глибоко передати почуття та емоції героїні.

Тільда Свінтон у "Майкл Клейтон" (2008) - Найкраща акторка другого плану

У фільмі "Майкл Клейтон" знаменитість зіграла Карен Краудер - впливову корпоративну юристку, чиє залучення до приховування правопорушень призводить до моральних і юридичних дилем. Її виконання було водночас моторошним і переконливим, тонко передаючи образ жінки, що перебуває під величезним тиском.

Ця перемога показала, що Академія цінує складні, багатошарові ролі, які досліджують моральну неоднозначність.