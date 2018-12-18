"Как мусорный мешок": Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

Пользователи сети не оценили модный образ певицы
Известная украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, недавно показавшая нежное фото без макияжа, поразила пользователей сети своим выбором наряда для выхода в свет. Совместный снимок с артисткой опубликовал на своей странице в Instagram российский шоумен Александр Ревва.
Звезды позировали вместе на новогоднем концерте в Москве. Брежнева запечатлена в блестящем черном платье с высоким разрезом на бедре и оголенным плечом от Philipp Plein. Артистка дополнила образ туфлями на шпильке, массивными серьгами и пышной прической.
Фото: Вера Брежнева и Александр Ревва (instagram.com/arthurpirozhkov)
"Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню", - написал под снимком Ревва.
Однако большинство поклонников не оценили образ Веры, сравнив ее платье с пакетом для мусора.
"Вера Красивая женщина, но платье конечно не очень(( мне нравится как вы одеваетесь, но это что-то совсем не очень! Мягко говоря...";
"Платье как мусорный мешок";
"Да действительно,материал платья похож на пакеты из-под мусора,ну что нам смертным в моде понимать";
"Оригинальное платье из мешков для мусора";
"Платье не очень, большой черный мусорный мешок";
"Хотела написать что за пакет на Вере?? Ну здесь уже все написали!";
"Вера-красивая и шикарная женщина! Но тот, кто ей сшил платье... Ужас.. Александр как всегда неотразим)";
"Это платье? Или мешок для мусора на 420 литров?";
"Почему она в мусорном пакете?";
"Вера, ужасное платье, тебя не красит... такой утонченной натуре не идёт мешки носить", - пишут подписчики в комментариях к посту.
Скриншот комментариев (instagram.com/arthurpirozhkov)
Напомним, ранее соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе.
Недавно мы писали о том, что похожие как родные сестры Вера Брежнева и Лена Перминова опубликовали совместные фото в своих аккаунтах в Instagram. Девушки сделали пару общих кадров, восхитив сеть красотой нарядов и невероятным сходством.
Также вам будет интересно узнать, почему не все поклонники Веры Брежневой положительно отреагировали на публикацию в Instagram снимка, на котором певица изображена в костюме белого лебедя.
Интересные факты из жизни Веры Брежневой (видео: РБК-Украина)