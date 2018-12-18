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"Как мусорный мешок": Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

Lite » Звезды 18.12.2018 - 11:35
"Как мусорный мешок": Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Пользователи сети не оценили модный образ певицы

Известная украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, недавно показавшая нежное фото без макияжа, поразила пользователей сети своим выбором наряда для выхода в свет. Совместный снимок с артисткой опубликовал на своей странице в Instagram российский шоумен Александр Ревва.

Звезды позировали вместе на новогоднем концерте в Москве. Брежнева запечатлена в блестящем черном платье с высоким разрезом на бедре и оголенным плечом от Philipp Plein. Артистка дополнила образ туфлями на шпильке, массивными серьгами и пышной прической.

&quot;Как мусорный мешок&quot;: Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

Фото: Вера Брежнева и Александр Ревва (instagram.com/arthurpirozhkov)

"Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню", - написал под снимком Ревва. 

Однако большинство поклонников не оценили образ Веры, сравнив ее платье с пакетом для мусора.

"Вера Красивая женщина, но платье конечно не очень(( мне нравится как вы одеваетесь, но это что-то совсем не очень! Мягко говоря...";

"Платье как мусорный мешок";

"Да действительно,материал платья похож на пакеты из-под мусора,ну что нам смертным в моде понимать";

"Оригинальное платье из мешков для мусора";

"Платье не очень, большой черный мусорный мешок";

"Хотела написать что за пакет на Вере?? Ну здесь уже все написали!";

"Вера-красивая и шикарная женщина! Но тот, кто ей сшил платье... Ужас.. Александр как всегда неотразим)";

"Это платье? Или мешок для мусора на 420 литров?";

"Почему она в мусорном пакете?";

"Вера, ужасное платье, тебя не красит... такой утонченной натуре не идёт мешки носить", - пишут подписчики в комментариях к посту.

&quot;Как мусорный мешок&quot;: Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

&quot;Как мусорный мешок&quot;: Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

&quot;Как мусорный мешок&quot;: Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

&quot;Как мусорный мешок&quot;: Брежневу раскритиковали в сети за неудачный наряд

Скриншот комментариев (instagram.com/arthurpirozhkov)

Напомним, ранее соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе.

Недавно мы писали о том, что похожие как родные сестры Вера Брежнева и Лена Перминова опубликовали совместные фото в своих аккаунтах в Instagram. Девушки сделали пару общих кадров, восхитив сеть красотой нарядов и невероятным сходством.

Также вам будет интересно узнать, почему не все поклонники Веры Брежневой положительно отреагировали на публикацию в Instagram снимка, на котором певица изображена в костюме белого лебедя.

Интересные факты из жизни Веры Брежневой (видео: РБК-Украина)

 

Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе Известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера
Новости Украины Вера Брежневапевецнаряд
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