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"Чудо в перьях": Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме

Lite » Звезды 30.11.2018 - 07:46
"Чудо в перьях": Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Знаменитость показала себя в странном образе

Вера Брежнева опубликовала на свою страницу в Instagram снимок, на котором она изображена в костюме белого лебедя.

Крылья артистки стремятся вверх, белых парик подчеркивает скулы, а корсет - грудь.

Казалось бы, образ 36-летней звезды выглядит весьма положительным, однако не все подписчики Веры его оценили.

&quot;Чудо в перьях&quot;: Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

"Чудо в перьях", "Птица счастья", "Когда неделю не брила подмышки", Ты - ангел", - разделились мнения блогеров.

&quot;Чудо в перьях&quot;: Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме

Скриншот: instagram.com/ververa

Как сообщалось ранее, украинская певица Вера Брежнева недавно вместе с другими украинскими артистками вошла в рейтинг самых сексуальных женщин РФ.

Также мы писали о том, что Вера Брежнева порадовала поклонников новым трогательным фото со своей старшей дочерью, 17-летней Соней Киперман.

Напомним, в октябре Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру

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