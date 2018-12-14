"Сложно быть собой": Вера Брежнева показала нежное фото без макияжа

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Известная певица поделилась своими мыслями о том, что она считает наибольшей ценностью

Известная украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в нижнем белье, без макияжа и укладки. Nomakeup — такой основной хэштег выбрала звезда для публикации.

В комментарии под фото Вера пофилософствовала на злободневную тему, как в огромном информационном потоке не потерять свою истинную сущность и остаться собой.

Фото: Вера Брежнева без макияжа (instagram.com/ververa)

"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой", - подписала певица фото кадр.

Скриншот: Публикация Веры Брежневой и комментарии к ней (instagram.com/ververa)

"Красотка", "У тебя все получиться, Вера", "Здравствуй лесная нимфа", "Верно подмечено, Вера. Но стремиться к себе настоящему...это путь великих?", - оставили комментарии подписчики.

Большинство поклонников согласились, что быть собой - роскошь этого столетия, когда в погоне за трендами и шквалом информации некогда прислушаться к себе. А отредактированные картинки и фото в социальных сетях выставляют на показ не реальную жизнь людей, а вымышленный глянцевый мир.

Скриншот: Комментарии к посту Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

"Быть собой - роскошь этого столетия", "Золотые слова", - согласились с мыслями певицы поклонники.

Примечательно то, что под фото Вера Брежнева поставила также хэштег #2016. Возможно, это фото было сделано два года назад, но певица поделилась им только сейчас, потому что оно наилучшим образом отображает смысл ею сказанного.

Недавно мы писали о том, что похожие как родные сестры Вера Брежнева и Лена Перминова опубликовали совместные фото в своих аккаунтах в Instagram. Девушки сделали пару общих кадров, восхитив сеть красотой нарядов и невероятным сходством.

Также вам будет интересно узнать, почему не все поклонники Веры Брежневой положительно отреагировали на публикацию в Instagram снимка, на котором певица изображена в костюме белого лебедя.

Кроме того, нам стало известно, что недавно Вера Брежнева опять выступила на концерте в Москве на праздничном концерте "Русское рождество".

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