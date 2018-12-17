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Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе

Lite » Звезды 17.12.2018 - 21:37
Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе
Фото: Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Популярная певица Вера Брежнева показала новые фото в пикантном наряде

Украинская певица Вера Брежнева, недавно показавшая нежное фото без макияжа, покрасовалась в смелом образе. В своем Instagram она поделилась кадрами из фотосесии, на которых позирует в черных лаковых штанах, идеально подчеркивающих ее стройную фигуру, и бархатной блузке в тон. Образ она дополнила стильными аксессуарами.

Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Вера также показала снимки с бэкстрейджа в "историях". На одной из фотографий она лучезарно улыбается фотографу, демонстрируя оригинальные сапожки на тонкой шпильке, инкрустированные камнями.

Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Блестящий вечер был вчера, а уже сегодня.... Всё в "сторис". И хорошего вам настроения. P.s.: последнее видео случайное. Кто заметил отлив на леггинсах?" - поинтересовалась Брежнева у своих подписчиков.

Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе

Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Как всегда, шикарна", "Сказочно хороша", "Звезда в собственном сиянии", "Вера, какая же Вы красивая! Просто неприлично быть такой красивой", - написали восхищенные поклонники звезды.

Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе

Скриншот (instagram.com/ververa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Как мы писали ранее, Вера Брежнева показала совместное фото со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой. Подписчики заметили невероятное сходство двух красоток.

Также, Брежнева удивила поклонников, представ перед ними в образе "белого лебедя".

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Вера Брежнева
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