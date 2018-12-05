"В одном кадре столько красоты": Вера Брежнева взбудоражила пикантным фото

Фото: instagram.com/ververa

Похожие как две капли воды Вера Брежнева и Лена Перминова сделали совместное фото

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась на своей страничке в Instagram очень чувственным фото. На нем девушка с ее подругой Леной Перминовой, известной российской моделью, едут на вечеринку в роскошном автомобиле. Чувственности фото добавили позы девушек и их прекрасные наряды. Фотографу удалось снять очень милый момент, когда Вера наклонилась к подруге, чтобы поправить прическу.

Фото: instagram.com/ververa

"Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности…", - подписала кадр Брежнева. И тут же добавила: "Похожи?"

И действительно на фото девушки очень похожи друг на друга, что тут же заметили комментаторы блога. "Как близняшки", "очень похожи", "как две капли воды", "Кто из вас Вера?", "сложно определить кто из вас красота, а кто нежность" – написали под фотографией фанаты.

Скриншот: instagram.com/ververa

Также пользователи отметили, что образы знаменитости выбрали очень удачные. На Вере было черное маленькое платье без бретелей, украшенное огромных размеров цветком из розового атласа, а Лена предпочла платье в пол цвета розового золота и такого же цвета туфли на высоком каблуке.

Фото: instagram.com/lenaperminova

Оба образа гармонировали друг с другом, поэтому не удивительно, что Лена Перминова на своей страничке тоже поделилась этой фотографией, подписав ее: "Готова собирать все пробки мира с моей любимой @veravera…".

Фото: instagram.com/lenaperminova

Скриншот: instagram.com/lenaperminova

Примечательно, что девушки практически не использовали украшений в образах. Вера добавила всего несколько базових колечек, тоненький браслет и сережки, которые не привлекали внимание. Возможно, она сделала ставку на эффектно украшенное платье. На фото Лены вообще не удалось разглядеть украшений, похоже, что модель вообще от них отказалась в этот день.

Фото: instagram.com/lenaperminova

Кстати, прически знаментитости тоже сделали не сложные, ни локонов, ни укладок – все просто и елегантно.

Читайте так же, Вера Брежнева опубликовала на свою страницу в Instagram снимок, на котором она изображена в костюме белого лебедя.

Напомним, презентовала новую песню "Любите друг друга" и видеоклип к ней. Композиция является саундтреком к фильму "Елки последние".

Видео: РБК-Украина