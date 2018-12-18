"Як сміттєвий мішок": Брежнєву розкритикували в мережі за невдале вбрання

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі не оцінили модний образ співачки

Відома українська співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, Яка нещодавно показала ніжне фото без макіяжу, вразила користувачів мережі своїм вибором вбрання для виходу в світ. Спільний знімок з артисткою опублікував на своїй сторінці в Instagram російський шоумен Олександр Ревва.

Зірки позували разом на новорічному концерті в Москві. Брежнєва відображена в блискучому чорному платті з високим розрізом на стегні і оголеним плечем від Philipp Plein. Артистка доповнила образ туфлями на шпильці, масивними сережками і пишною зачіскою.

Фото: Віра Брежнєва і Олександр Ревва (instagram.com/arthurpirozhkov)

"Віра!!! Був радий побачити тебе і заспівати нашу улюблену пісню", - написав під знімком Ревва.

Проте більшість шанувальників не оцінили образ Віри, порівнявши її плаття з пакетом для сміття.

"Віра Красива жінка, але плаття звичайно не дуже(( мені подобається як ви одягаєтеся, але це щось зовсім не дуже! М'яко кажучи ... .";

"Плаття, як сміттєвий мішок";

"Так, справді, матеріал схожий на сукні пакети з-під сміття,ну що нам смертним в моді розуміти";

"Оригінальне плаття з мішків для сміття";

"Плаття не дуже, великий чорний сміттєвий мішок";

"Хотіла написати що за пакет на Вірі?? Ну тут вже все написали!";

"Віра-красива і шикарна жінка! Але той, хто їй пошив сукню Жах.. Олександр як завжди неперевершений)";

"Це плаття? Або мішок для сміття на 420 літрів?";

"Чому вона в сміттєвому пакеті?";

"Віра, жахливе сукню, тебе не прикрашає... такою витонченою натурою не йде мішки носити", - пишуть підписники в коментарях до посту.

Скріншот коментарів (instagram.com/arthurpirozhkov)

Нагадаємо, раніше спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у відвертому образі.

Нещодавно ми писали про те, що схожі як рідні сестри Віра Брежнєва і Олена Пермінова опублікували спільні фото в своїх акаунтах в Instagram. Дівчата зробили пару загальних кадрів, захопивши мережу красою нарядів і неймовірною схожістю.

Також вам буде цікаво дізнатися, чому не всі шанувальники Віри Брежнєвої позитивно відреагували на публікацію в Instagram знімка, на якому співачка зображена в костюмі білого лебедя.

Цікаві факти з життя Віри Брежнєвої (фото: РБК-Україна)