Ирина Билык поздравила Украину с Новым годом патриотической песней

Видео: youtube.com/Irina Bilyk

Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая недавно вышла на красную дорожку с мужем и сыном, решила поздравить соотечественников с праздниками, выпустив новую песню на украинском языке "З Новим роком, Україно!". Композиция получилась весьма патриотической.

Артистка отметила, что хотела бы, чтобы именно эта песня звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всего ряда праздников.

По ее мнению, она способна объединить Украину от востока к западу, от юга до севера. Ирины верит, что композиция принесет удачу каждому человеку, а также всей стране.

"Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланием "С Новым годом, Украина!". В этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой меседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украине. Ее должны прослушать не только в больших городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны", - поделилась Билык.

Фото: пресс-служба Ирины Билык

Поклонники поблагодарили певицу за такой подарок и в свою очередь поздравили ее с праздниками.

"Найкращий подарунок від Білик - пісня українською. Дякую!!!﻿";

"З прийдешніми святами, моя Біличка!";

"Чарівна пісня, з Новим роком моя Украіна!!! Тількі тепло украінців зможе об‘єднати всю краіну. Веселих свят, здійснення всіх мрій та бажань. Дякую Ірини Білик за пісенний подарунок.";

"З новим роком моя Україно!)) Ірина хай вам щастить! Нехай мир і щастя прийде до кожного і зробіть нас щасливими та добрішими!!!";

"Дуже гарно! Пісні українською - Ваші найкращі. Давайте побільше їх в новому році. Зі святом!﻿" - пишут в комментариях под роликом с песней.

Скриншот комментариев (youtube.com/Irina Bilyk)

Напомним, ранее Ирина Билык "собралась" на Марс - звезда предстала в необычном образе и вызвала восторг у поклонников.

Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.

Напомним, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

Видео: РБК-Украина