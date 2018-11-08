Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде

Видео: Ирина Билык - Лёня, Леонид (youtube.com/Irina Bilyk)

Популярная украинская певица Ирина Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

Артистка также выпустила и клип на композицию "Лёня, Леонид", который был опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

Автором песни стала сама Ирина Билык. Режиссером клипа - Влад Разиховский, известный по работе со многими украинскими артистами. Съемки длились чуть меньше суток и проходили в одном из столичных ресторанов.

По задумке режиссера, Ирина Билык появилась в образе соблазнительной официантки, с макияжем, нарядом и прической в характерной стилистике 90-х.

Скриншот с видео (youtube.com/Irina Bilyk)

Отметим, что в съемках приняли участие друзья певицы: лучшая подруга Нюся, семья известных хирургов Харьковых, ресторатор Андрей Задорожный и другие. Главные роли самого Леонида и его жены исполнили давний друг и поклонник артистки Вадим Писарев и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шишпор.

Герои перевоплотились в несвойственные для себя, порой даже смешные и ироничные роли. Этим клипом Билык хотела поднять настроение публике.

Скриншот с видео (youtube.com/Irina Bilyk)

По словам самой певицы, это первая работа в ее жизни, после съемок в которой не чувствовалось усталости и совсем не хотелось покидать съемочную площадку.

Мнения поклонников о новом видео разделились - кому-то понравился новый стиль и юмор артистки, другие же назвали его "дешевым шансоном".

"Ира, это огонь! Спасибо за юмор!", "Чо сидеть с серьезными мордами?)))) это же шутейное видео﻿", "Для всех это был выход за рамки формата))) но это же прекрасно!﻿", "Шансон дешевий... і не на Україні , а в Україні!!! Найкращі пісні Ірини Білик це пісні українською мовою.", "Ира красавица, клип юморной, наверное, Ире захотелось снять друзей и пошутить, но можно было выбрать для этого песню по вкуснее", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Irina Bilyk)

Напомним, Ирина Билык рассказала о встречах с НЛО.

Отметим, что новая песня Imagine Dragons стала хитом в сети.

Кстати, на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип.

Видео: РБК-Украина