ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде

Lite » Звезды 08.11.2018 - 12:27

Видео: Ирина Билык - Лёня, Леонид (youtube.com/Irina Bilyk)

Популярная украинская певица Ирина Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

Артистка также выпустила и клип на композицию "Лёня, Леонид", который был опубликован на официальном YouTube-канале артистки. 

Автором песни стала сама Ирина Билык. Режиссером клипа - Влад Разиховский, известный по работе со многими украинскими артистами. Съемки длились чуть меньше суток и проходили в одном из столичных ресторанов.

По задумке режиссера, Ирина Билык появилась в образе соблазнительной официантки, с макияжем, нарядом и прической в характерной стилистике 90-х.

Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде

Скриншот с видео (youtube.com/Irina Bilyk)

Отметим, что в съемках приняли участие друзья певицы: лучшая подруга Нюся, семья известных хирургов Харьковых, ресторатор Андрей Задорожный и другие. Главные роли самого Леонида и его жены исполнили давний друг и поклонник артистки Вадим Писарев и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шишпор.

Герои перевоплотились в несвойственные для себя, порой даже смешные и ироничные роли. Этим клипом Билык хотела поднять настроение публике.

Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде

Скриншот с видео (youtube.com/Irina Bilyk)

По словам самой певицы, это первая работа в ее жизни, после съемок в которой не чувствовалось усталости и совсем не хотелось покидать съемочную площадку.

Мнения поклонников о новом видео разделились - кому-то понравился новый стиль и юмор артистки, другие же назвали его "дешевым шансоном".

"Ира, это огонь! Спасибо за юмор!", "Чо сидеть с серьезными мордами?)))) это же шутейное видео﻿", "Для всех это был выход за рамки формата))) но это же прекрасно!﻿", "Шансон дешевий... і не на Україні , а в Україні!!! Найкращі пісні Ірини Білик це пісні українською мовою.", "Ира красавица, клип юморной, наверное, Ире захотелось снять друзей и пошутить, но можно было выбрать для этого песню по вкуснее", - пишут пользователи сети.

Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде

Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном ЛеонидеСкриншот комментариев (youtube.com/Irina Bilyk)

Напомним, Ирина Билык рассказала о встречах с НЛО.

Отметим, что новая песня Imagine Dragons стала хитом в сети.

Кстати, на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ирина Билыкпеснипевецклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь