"Я опять на лидирующих позициях": Ирина Билык о флирте, хайпе и воспитании сыновей

Ирина Билык (фото: пресс-служба)

Известная артистка отмечает: у нее еще есть высоты, которые она обязательно возьмет

Ирина Билык в лишних представлениях не нуждается. Ее по праву называют Примадонной украинской эстрады, которая подарила нам десятки мелодичных и, можно сказать, уже "народных" песен: "Так просто", "Одинокая", "Нас нет", "Рябина алая", "Любовь. Яд"…

Однако помимо узнаваемой лирики — своей "визитной карточки" — Ирина Билык также не прочь удивлять. А один из недавних экспериментов Примадонны вызвал настоящий ажиотаж в сети. Песня и клип "Лёня, Леонид" в стиле шансон представил Билык с совершенно новой стороны: веселая, с юмором, она может подшутить над собой.

При этом артистка отмечает: "Я всегда работаю вне форматов, у меня есть свой собственный стиль — стиль Ирины Билык".

LITE удалось задать несколько вопросов певице как раз после запуска ее нового клипа. Ирина раскрыла тайны не только "хайповой" видеоработы, но также рассказала о сыновьях, браке, поддержке ЛГБТ-сообщества и творческих высотах.

Яркая Ирина Билык во время съемок клипа "Лёня, Леонид"

Ирина, состоялась презентация новой песни "Лёня, Леонид", это своего рода "хайп". Почему вы решили так удивить своих поклонников?

Последний год у меня очень хорошее настроение, и я все время подбирала момент, когда же я могу записать что-то неординарное, неожиданное, веселое — то, что зрители не ожидают от меня услышать и увидеть.

И вот этой осенью, посоветовавшись со своими подружками, мы решили, что эта песня очень понравится нашим друзьям. Ведь одного из них зовут Леонид. В принципе, ему я и посвятила эту песню. Так мы и решили, что соберемся, снимемся в этом клипе всей нашей дружней компанией. Получилось, что для друзей эта работа останется на память: сколько бы лет не прошло, мы всегда будем вспоминать об этих веселых съемках. Ну а зрителям, моим поклонникам будет интересно просто услышать песню, которую я написала в стиле шансон.

Ирина Билык — Лёня, Леонид

Музыка и слова мои, многие уже напевают эту песню и наверняка даже не задумываются, что я пою в другом стиле. Благодарю всех моих поклонников, которые оценили этот "хайп". Ведь сейчас модно так называть шутки, веселые сценарии. Поэтому спасибо всем, кто смеется со мной, радуется и веселится.

Шансон... Почему вы пошли в этот формат?

Никуда я не уходила, ни в какие форматы. Я всегда работаю вне форматов, у меня есть свой собственный стиль — стиль Ирины Билык. Об этом говорят сами поклонники, и я его всегда придерживаюсь. А эта песня — это просто съемки для настроения, не более (смеется).

Допускаете ли вы, что ваши поклонники, которые привыкли к лирике от Билык, не оценят идущую столь в разрез песню?

Знаю, что поклонники всегда оценят. Люди, которым всегда очень скучно, которые зудят и им не нравится мир, в котором они живут, то они могут не дослушать до конца эту песню. На самом деле я писала и снимала эту работу для себя и своих друзей. Поэтому вы можете только посмотреть или переключить, если вам захочется.

Ирина Билык: "Легкий флирт всегда обязателен в отношениях"

Героиня вашего клипа "строит глазки" Леониду, флиртует. А как лично вы относитесь к легкому флирту в отношениях?

Флирт всегда обязателен, потому что без него будет скучно жить. Смотреть друг на друга, сидеть и говорить "мой котик, мой зайчик, мой мышоночек" — это так прекрасно. Я думаю, что легкий флирт всегда обязателен в отношениях.

Ирина, позвольте расспросить у вас больше о личном. Могли бы рассказать о своих отношениях с мужем Асланом? Вы в принципе крайне редко комментируете эту часть своей жизни.

А что нам комментировать? Мы живем в разных странах и где-то даже чувствуем себя легче и свободнее, чем те, кто живут вместе под одной крышей.

Ирина с мужем Асланом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Мы вместе воспитываем сына и нам достаточно того, что мы созваниваемся каждый день, спрашиваем друг у друга о новостях, о здоровье, о новых приключения и работах. Когда Аслан приезжает в гости, мне немножко сложновато бывает, ведь мы питаемся совсем не так, как питается он. После приезда мы несколько дней привыкаем к его меню. Если честно, то у нас на столе всегда лежит и колбаска, и сало всегда, а Аслан этого ничего не ест, и нам иногда даже стыдно, что мы употребляем мясо. Но мы всегда в хорошем настроении, когда видим друг друга. Просто очень рады встрече, и это затмевает все невзгоды, которые бывают в эти месяцы, когда мы не видимся.

Сын Ирины Билык и Аслана Ахмадова — Табриз Аслан оглы Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Вашему второму сыну в этом году исполнится три года. Кто еще помогает вам его воспитывать?

Воспитанием маленького сына занимается очень много людей. Кроме двух нянь, водителя, меня с папой, бабушек, дедушек, его воспитанием сейчас занимается замечательный детский садик, в который он ходит. Мы очень счастливы, что у него есть возможность общаться с другими детками.

У вас также есть сын Глеб от второго фактического брака, парню уже 19 лет! Чем увлекается, какому делу себя хочет посвятить?

Мой старший сын Глеб учится в университете. В этом году он поменял для себя специальность. Но это все творческие специальности. Мне нравится, что он не только учится, а и успевает путешествовать по миру, работает. У него есть заказы. Он замечательно монтирует видео и получает предложения не только из Украины. Работает, как многие молодые люди, в интернете. Я очень рада, что у него есть любовь и он счастлив.

Ирина Билык со старшим сыном Глебом

Можно сказать, что вы со своим вторым сыном — друзья? Легко ли находите с ним общий язык?

Я не думаю, что мы друзья-друзья. Ведь и у меня есть секреты, и у Глеба. Но мы никогда не ругаемся и всегда понимаем друг друга. Даже когда он сделал третью татуировку. Я была очень рассержена на него. Но потом я подумала, что если это его тело, то пусть он сам будет его "хозяином", и перестала злиться. Просто люблю обнять его, поцеловать. Ведь это самое большее, что мне нравиться делать — обнимать моих сыновей.

Ирина Билык — "Не ховай очей"

Ирина, давайте вернемся также к вашему творчеству. Одна из наиболее нашумевших работ — клип и песня "Не ховай очей", которой вы открыто поддержали ЛГБТ-сообщество. Мы общались с режиссером фильма Юрием Движоном на эту тему. Он отметил, что в украинском шоу-бизнесе достаточно много геев и лесбиянок, однако они не спешат ни каминг-аут делать, ни открыто поддерживать ЛГБТ. Вы — одна из немногих звезд, не побоявшихся выразить свою поддержку. Как думаете, почему наши звезды боятся? В чем причина их молчания?

Ну, во-первых, у каждого есть свое мнение по этому поводу: кто-то разделяет это движение, кто-то не разделяет. В моей компании много представителей ЛБГТ. Поэтому как я могу не поддерживать лучших друзей?! Никаких споров по этому вопросу не было, и я видела, что после того, как я поддержала ребят из сообщества ЛГБТ, еще несколько моих коллег в Украине и за пределами также выпустили клипы на подобную тему. Я думаю, что каждый из тех, кто смотрит видео, слушает наши интервью может для себя понять, почему мы это делаем.

Хочу также напомнить, что очень много молодых людей, а немолодых тем более, которые действительно в теме. Они смотрят и понимают, что мы тоже рядом с ними, ведь они не одиноки и в своей радости, и в своих проблемах, эта практика есть во всем мире. Поэтому мне показалось, что решение выпустить клип именно в день борьбы с гомофобией в поддержку ЛГБТ будет очень правильным.

Юморная Ирина Билык в новом клипе "Лёня, Леонид"

В последнее время очень популярна тема "хайпа" — какое-то неожиданное сотрудничество двух звезд или вызывающий клип. Напрашивается пример Павла Зиброва, который зачитал рэп об Укрзализныце. С российской эстрады пришел пример Киркорова и Баскова с пародией на KanyeWest&LilPump… Не задумывались ли и вы о подобном крайне радикальном и смелом заявлении о себе? Как в целом относитесь к таким решительным творческим проявлениям?

Песня о моем друге Лёне — "Лёня, Леонид" — и есть веселая история, которая взбудоражила всех-всех-всех моих поклонников. И они теперь спорят, правильно ли я сделала, что записала песню в стиле шансон. И я понимаю, что людям обязательно нужен какой-то скандальчик, чтобы они еще больше интересовались твоим творчеством. Поэтому я это сделала легко, а теперь я пожинаю плоды. Много просмотров клипов, много скачиваний песни — и я опять на лидирующих позициях.

С кем из мировых артистов вы бы хотели спеть дуэтом?

Конечно же, мне нравятся голоса многих певиц. Но скорее всего я спела бы с той певицей, которая никогда не приезжала и не приедет в Украину. Мне бы очень хотелось попасть на концерт таких артисток: Танита Тикарам, Сюзанна Вега, Лорина Маккеннитт. А с мужчинами наверняка петь не хочется сейчас, ведь все те, с кем я бы спела в дуэте, уже ушли из жизни.

Ирина Билык: "Я опять на лидирующих позициях"

Ирина, а чем занимаетесь помимо записей новых песен, клипов? Кто-то открывает свои продюсерские агентства, рестораны, ателье и т.д. Есть ли у вас какой-то "побочный" бизнес?

Нет. У меня нет никаких бизнесов. Все деньги, которые я заработала и зарабатываю, я вкладываю в творчество, шоу, костюмы. Только есть один минус — их у меня уже скопилось очень много и, конечно же, это много денег. Думаю, что в будущем я отдам их на благотворительность, и бизнеса никакого из этого не получится.

Вас смело можно назвать поп-иконой и Примадонной украинской эстрады. Об Ирине Билык знают все в любом уголке Украине. Есть ли еще какие-то высоты, мечты, планы, к которым вы стремитесь?

У меня есть свой секрет, есть мечта. Но рассказывать о ней не могу, ведь я суеверна и верю в то, что она тогда не сбудется. Есть мечта, и высота есть, и я ее обязательно возьму. И когда мечта сбудется, я о ней обязательно расскажу.

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