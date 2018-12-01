М1 Music Awards 2018: великолепная Ирина Билык вышла на красную дорожку с мужем и сыном (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Все члены звездного семейства были в строгих мужских костюмах

На красной дорожке музыкального награждения "M1 Music Awards 2018" лучшие представители украинского шоу-бизнеса пытались удивить публику и представителей прессы, кто как мог. Некоторые появлялись на почетной дорожке в вычурных, эпатажных нарядах, некоторые демонстрировали идеально подобранные стильные образы, а вот популярная певица Ирина Билык смогла оставить приятное впечатление по-своему – она вышла в свет вместе со своим мужем и маленьким сыном.

Фото: Ирины Билык со своей семьей (РБК, Виталий Носач)

Так, в кадре звезда была запечатлена вместе с мужем Асланом Ахмадовым и маленьким сыночком Табризом. Звездное семейство, включая Ирину, позировало перед камерами фотографов в одинаковых мужских костюмах. Костюм Билык дополнила черно-белой монохромной футболкой с геометрическим принтом, Аслан под пиджак надел черный свитер-гольф, ну, а маленький джентльмен Табриз предстал в элегантном костюме-тройке с белой рубашкой и галстуком. Фемили лук получился очень гармоничным.

Фото: Ирины Билык со своей семьей (РБК, Виталий Носач)

Ранее мы публиковали фото Каменских, Дорофеевой, Джамалы и других звезд с красной дорожки M1 Music Awards 2018.

Кстати, Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке "М1 Music Awards 2018".

Напомним, Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Видео: РБК-Украина