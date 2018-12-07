"При любой смене имиджа остается шикарной": Ирина Билык "собралась" на Марс

Звезда предстала в необычном образе и вызвала восторг у поклонников
Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая ранее признавалась, что верит в паранормальные явления и даже часто с ними сталкивалась, заинтриговала поклонников необычным космическим образом. Звезда опубликовала в пятницу, 7 декабря, на своей странице в соцсети Instagram фото в инопланетном наряде.
Артистка предстала в головном уборе в виде черного шлема с удлиненным заостренным концом-рогом.
Также в тон подобраны и грим, и остальные атрибуты одежды "стильной марсианки".
Ирина Билык (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Кто со мной на Марс?", - задала вопрос Билык своим подписчикам, комментируя кадр.
Скрин: instagram.com/bilyk_iryna
В ответ поклонники звзды пишут под постом восторженные отзывы о необычном образе Ирины.
"Я на Марсе всегда на старте!";
"Здорово вам, даже очень, в этом образе!";
"Согласен абсолютно! Оригинальность и необычность ее конек!";
"Икона стиля!";
"При любой смене имиджа остается шикарной - красивой и женственной!";
"100%!";
Ничего себе! Я бы полетел!"...
Скрин комментариев: instagram.com/bilyk_iryna
Ранее мы писали о том, что Ирина Билык вышла на красную дорожку музыкального награждения "M1 Music Awards 2018" вместе с мужем и сыном.
Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.
Напомним, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.
Видео: РБК-Украина