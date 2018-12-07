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"При любой смене имиджа остается шикарной": Ирина Билык "собралась" на Марс

Lite » Звезды 07.12.2018 - 21:24
"При любой смене имиджа остается шикарной": Ирина Билык "собралась" на Марс
Ирина Билык (Фото: instagram.com/bilyk_iryna) 

Звезда предстала в необычном образе и вызвала восторг у поклонников

Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая ранее признавалась, что верит в паранормальные явления и даже часто с ними сталкивалась, заинтриговала поклонников необычным космическим образом. Звезда опубликовала в пятницу, 7 декабря, на своей странице в соцсети Instagram фото в инопланетном наряде. 

Артистка предстала в головном уборе в виде черного шлема с удлиненным заостренным концом-рогом. 

Также в тон подобраны и грим, и остальные атрибуты одежды "стильной марсианки".

&quot;При любой смене имиджа остается шикарной&quot;: Ирина Билык &quot;собралась&quot; на МарсИрина Билык (Фото: instagram.com/bilyk_iryna) 

"Кто со мной на Марс?", - задала вопрос Билык своим подписчикам, комментируя кадр.

&quot;При любой смене имиджа остается шикарной&quot;: Ирина Билык &quot;собралась&quot; на Марс

Скрин: instagram.com/bilyk_iryna

В ответ поклонники звзды пишут под постом восторженные отзывы о необычном образе Ирины.

"Я на Марсе всегда на старте!";

"Здорово вам, даже очень, в этом образе!";

"Согласен абсолютно! Оригинальность и необычность ее конек!";

"Икона стиля!";

"При любой смене имиджа остается шикарной - красивой и женственной!";

"100%!";

Ничего себе! Я бы полетел!"...

&quot;При любой смене имиджа остается шикарной&quot;: Ирина Билык &quot;собралась&quot; на Марс 

Скрин комментариев: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык вышла на красную дорожку музыкального награждения "M1 Music Awards 2018" вместе с мужем и сыном.

Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.

Напомним, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

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