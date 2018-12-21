Ірина Білик привітала Україну з Новим роком патріотичною піснею

Відео: youtube.com/Irina Bilyk

Знаменита українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно вийшла на червону доріжку з чоловіком і сином, вирішила привітати співвітчизників зі святами, випустивши нову пісню українською мовою "З Новим роком, Україно!". Композиція вийшла дуже патріотичною.

Артистка відзначила, що хотіла б, щоб саме ця пісня звучала в кожному будинку за святковим столом і під час низки свят.

На її думку, вона здатна об'єднати Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі. Ірини вірить, що композиція принесе удачу кожній людині, а також всій країні.

"Я хочу подарувати Україні нову пісню з новорічною назвою і побажанням "З Новим роком, Україно!". Цього разу я хочу вкласти навіть в назву пісні зовсім інший меседж. Для України наступний рік повинен бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар. Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають усі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках, а коли всі прослухають, настане по-справжньому чарівний час для всієї країни", - поділилася Білик.

Фото: прес-служба Ірини Білик

Шанувальники подякували співачці за такий подарунок і в свою чергу привітали зі святами.

"Найкращий подарунок від Білик - пісня українською. Дякую!!!";

"З прийдешніми святами, моя Біличка!";

"Чарівна пісня, з Новим роком моя Україна!!! Тількі тепло украінців зможе об'єднання єднати всю краіну. Веселих свят, здійснення всіх мрій та бажань. Дякую Ірини Білик за пісенний подарунок.";

"З новим роком моя Україно!)) Ірина хай вам щастить! Нехай мир і щастя прийде до шкірного і зробіть нас щасливими та добрішими!!!";

"Дуже гарно! Пісні українською - Ваші найкращі. Давайте побільше їх в новому році. Зі святом!" - пишуть у коментарях під роликом з піснею.

Скріншот коментарів (youtube.com/Irina Bilyk)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик "зібралася" на Марс - зірка з'явилася в незвичайному образі і викликала захоплення у шанувальників.

Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.

Нагадаємо, раніше Білик представила дещо незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонідам.

Відео: РБК-Україна