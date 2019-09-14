"Идеально сидит": Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Похоже, что Леся Никитюк вошла во вкус - ведущая продолжает будоражить поклонников пикантными снимками. Так, ранее красотка поделилась соблазнительным кадром, на котором показала своих "малышек" - в кадре видна лишь аппетитная грудь девушки. Вероятно, реакция сети ее вдохновила, так как новое фото в аккаунте артистки также весьма откровенное и с акцентом на бюст.

Леся решила показать всем, какое нижнее белье она предпочитает. Ведущая опубликовала горячее селфи, на котором позирует в красивом ярко-синем бюстгальтере. Одну руку она поднесла к лицу и мило улыбается.

В подписи Никитюк в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Да, я уже взрослая и ношу лифчик ))) мои любимые комплекты Chantal Thomass. А вы какие бренды предпочитаете, девушки???? #лифчик #лиф #нацюцюрник #сиськиндом" - шутливо написала теледива.

Фолловеры по достоинству оценили и красивое белье, и соблазнительный бюст Леси, не забыли и о ее чувстве юмора. Они оставили Никитюк множество восхищенных комплиментов.

Голубоглазое чудо

Красуня

Красивая. Очень

Лучше вообще без них. Вы очень нежная на фото

Идеально сидит

Тайный агент Victoria Secret

Лесічка, ти така гарна люблю тебе

Давно доросла

Секси

Ти дуже красива

Кайф

Красива жінка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.