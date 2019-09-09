Солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть

Телеведущая изучает украинские красоты
Леся Никитюк продолжает съемки нового масштабного тревел-шоу об известных и не очень украинских достопримечательностях "LeМаршрутка". Телеведущая ездит по стране и знакомиться с самыми интересными местами в ее разных уголках и регионах. Так, звезда наведалась в Мариуполь и окрестности. Леди Ле успела "засветиться" на местном заводе, причем выбрала для этого весьма экстравагантный лук, а затем отправилась в одно из древних украинских "мест силы" - заповедник "Каменная могила".
Леся позирует на фоне вековечных каменных глыб с высеченными надписями. На ней уже знакомый поклонникам наряд – комбинезон в обтяжку телесного цвета с крупными надписями и юбка "питонового" окраса. На ножках – замшевые полусапожки.
"Вы видите надписи на камне… Как думаете, что это и какой культуре принадлежит?" - поинтересовалась любознательная Леся.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Снимок Леди Ле понравился многочисленной армии ее поклонников. Многие из комментаторов узнали локацию и не забыли оставить комплименты для звезды.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Скриншот комментариев
Ранее стройная Леся Никитюк умилила семейным кадром с папой на пляже турецкого курорта.