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Солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 09:52
Солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая изучает украинские красоты

Леся Никитюк продолжает съемки нового масштабного тревел-шоу об известных и не очень украинских достопримечательностях "LeМаршрутка". Телеведущая ездит по стране и знакомиться с самыми интересными местами в ее разных уголках и регионах. Так, звезда наведалась в Мариуполь и окрестности. Леди Ле успела "засветиться" на местном заводе, причем выбрала для этого весьма экстравагантный лук, а затем отправилась в одно из древних украинских "мест силы" - заповедник "Каменная могила".

Леся позирует на фоне вековечных каменных глыб с высеченными надписями. На ней уже знакомый поклонникам наряд – комбинезон в обтяжку телесного цвета с крупными надписями и юбка "питонового" окраса. На ножках – замшевые полусапожки.

"Вы видите надписи на камне… Как думаете, что это и какой культуре принадлежит?" - поинтересовалась любознательная Леся.

Солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Снимок Леди Ле понравился многочисленной армии ее поклонников. Многие из комментаторов узнали локацию и не забыли оставить комплименты для звезды.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

  • Девочка бомба
  • Красивая
  • Супер-пупер модель
  • Классная Леся
  • Просто шик
  • А может, вы Леся, сделали новое археологическое открытие!? И до вас никто не задумывался, что это и кто это сделал
  • То написано, яка Леся гарна!
  • Скіфи, мабуть
  • Кам'яна могила, місце сили. Далай Лама був тут
  • Образ шикарный!
  • Фото бомба
  • То розклад Ле маршрутки

Скриншот комментариев

Ранее стройная Леся Никитюк умилила семейным кадром с папой на пляже турецкого курорта.

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Новости Украины Леся Никитюк
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