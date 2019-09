"Полетай со мной": Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала фото с небольшим вертолетом

Леся Никитюк сейчас активно снимается в свежих выпусках новой тревел-программы “LeМаршрутка”, которая выйдет осенью на “Новом канале”. Вместе со своей командой она путешествует по всей Украине, чтобы показать зрителям интересные и неизведанные места родной страны. Такой график весьма утомителен - так, недавно ведущая забавно пожаловалась на усталость, показав "жизненное" фото из магазина на заправке.

Однако Леся нашла в себе силы продолжать и новым кадром очень заинтриговала поклонников. Теледива опубликовала эффектный снимок, на котором она позирует на фоне заката в голубых кюлотах и модном салатовом тренче, стоя спиной к камере. Однако главная изюминка фото - маленький красный вертолет, возле которого стоит ведущая.

В подписи к публикации Никитюк предложила полетать с ней - вероятно, именно это она и сделает в данном выпуске своего шоу!

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Come fly with me, my dear friend... P.S. Этот маленький вертолет называется Авто-ЖИР! Что у него общего с украинским салом, узнаете в Первом нормальном украинском Тревел шоу #Leмаршрутка", - поделилась артистка.

Впечатленные подписчики призвали Лесю быть осторожной и восхищаются ее эффектным образом.

Леся красива, як завжди. Модель!!!

Я вас обожаю!!! Вы очень крутая

Здоровский одномест ный вертотарантасик

Ваш костюм отлично подходит, под Закат

Шо, опять?

Авто-ЖИР. Леся красотка

Красуня

Леся ты крутая я тебе завидую

Невже з Leмаршрутки пересядете на Leгвинтокрил??? А Леся може все!!!!

Куда летим ?

Круто!

Він працює на жирі??

Хочу с тобой my dear Lady Le!!!!

