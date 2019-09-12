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"Полетай со мной": Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.09.2019 - 10:29
"Полетай со мной": Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала фото с небольшим вертолетом

Леся Никитюк сейчас активно снимается в свежих выпусках новой тревел-программы “LeМаршрутка”, которая выйдет осенью на “Новом канале”. Вместе со своей командой она путешествует по всей Украине, чтобы показать зрителям интересные и неизведанные места родной страны. Такой график весьма утомителен - так, недавно ведущая забавно пожаловалась на усталость, показав "жизненное" фото из магазина на заправке.

Однако Леся нашла в себе силы продолжать и новым кадром очень заинтриговала поклонников. Теледива опубликовала эффектный снимок, на котором она позирует на фоне заката в голубых кюлотах и модном салатовом тренче, стоя спиной к камере. Однако главная изюминка фото - маленький красный вертолет, возле которого стоит ведущая.

В подписи к публикации Никитюк предложила полетать с ней - вероятно, именно это она и сделает в данном выпуске своего шоу!

&quot;Полетай со мной&quot;: Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Come fly with me, my dear friend... P.S. Этот маленький вертолет называется Авто-ЖИР! Что у него общего с украинским салом, узнаете в Первом нормальном украинском Тревел шоу #Leмаршрутка", - поделилась артистка.

Впечатленные подписчики призвали Лесю быть осторожной и восхищаются ее эффектным образом.

  • Леся красива, як завжди. Модель!!!
  • Я вас обожаю!!! Вы очень крутая
  • Здоровский одномест ный вертотарантасик
  • Ваш костюм отлично подходит, под Закат
  • Шо, опять?
  • Авто-ЖИР. Леся красотка
  • Красуня
  • Леся ты крутая я тебе завидую
  • Невже з Leмаршрутки пересядете на Leгвинтокрил??? А Леся може все!!!!
  • Куда летим ?
  • Круто!
  • Він працює на жирі??
  • Хочу с тобой my dear Lady Le!!!!

&quot;Полетай со мной&quot;: Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод. Телеведущая посетила Мариуполь с новой программой о путешествиях по Украине.

Также Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой, которую сшила сама.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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