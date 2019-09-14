"Ідеально сидить": Леся Нікітюк блиснула пишними грудьми в нижній білизні

Ведуча показала в мережі свій улюблений ліфчик
Схоже, що Леся Нікітюк увійшла у смак - ведуча продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками. Так, раніше красуня поділилася спокусливим кадром, на якому показала своїх "маляток" - у кадрі видно лише апетитні груди дівчини. Ймовірно, реакція мережі її надихнула, так як нове фото в записі артистки також досить відверте і з акцентом на бюст.
Леся вирішила показати всім, якій нижній білизні вона віддає перевагу. Ведуча опублікувала гаряче селфи, на якому позує в красивому яскраво-синьому бюстгальтері. Одну руку вона піднесла до обличчя і мило посміхається.
У підпису Нікітюк в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Так, я вже доросла і ношу бюстгалтери ))) мої улюблені комплекти Chantal Thomass. А ви яким брендам віддаєте перевагу, дівчата???? #ліфчик #ліф #нацюцюрник #сиськиндом" - жартівливо написала теледіва.
Фолловери по достоїнству оцінили і красиву білизну, і спокусливий бюст Лесі, не забули і про її почуття гумору. Вони залишили Нікітюк безліч захоплених компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.
Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережу.