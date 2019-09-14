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"Ідеально сидить": Леся Нікітюк блиснула пишними грудьми в нижній білизні

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Ведуча показала в мережі свій улюблений ліфчик

Схоже, що Леся Нікітюк увійшла у смак - ведуча продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками. Так, раніше красуня поділилася спокусливим кадром, на якому показала своїх "маляток" - у кадрі видно лише апетитні груди дівчини. Ймовірно, реакція мережі її надихнула, так як нове фото в записі артистки також досить відверте і з акцентом на бюст.

Леся вирішила показати всім, якій нижній білизні вона віддає перевагу. Ведуча опублікувала гаряче селфи, на якому позує в красивому яскраво-синьому бюстгальтері. Одну руку вона піднесла до обличчя і мило посміхається.

У підпису Нікітюк в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Так, я вже доросла і ношу бюстгалтери ))) мої улюблені комплекти Chantal Thomass. А ви яким брендам віддаєте перевагу, дівчата???? #ліфчик #ліф #нацюцюрник #сиськиндом" - жартівливо написала теледіва.

Фолловери по достоїнству оцінили і красиву білизну, і спокусливий бюст Лесі, не забули і про її почуття гумору. Вони залишили Нікітюк безліч захоплених компліментів.

  • Блакитнооке диво
  • Красуня
  • Красива. Дуже
  • Краще взагалі без них. Ви дуже ніжна на фото
  • Ідеально сидить
  • Таємний агент Victoria Secret
  • Лесічка, ти така гарна люблю тебе
  • Давно доросла
  • Сексі
  • Ти дуже красива
  • Кайф
  • Красива жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережу.

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