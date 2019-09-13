“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как обычно, Никитюк вдохновляет идеальным чувством юмора

Леся Никитюк решилась на очень пикантное фото! Украинская телеведущая, конечно же, не против показывать свои образы в купальниках. И все же Никитюк сложно отнести к плеяде “самых откровенных” украинских звезд. Забавно, что ранее Настя Каменских объяснила, почему стала реже показывает пикантные фото!

И вот, поклонники Леси, наконец, дождались от нее “сладкой пикантности”. На своей страничке в сети instagram телеведущая опубликовала действительно соблазнительное фото. В кадре видим только пышную зону декольте телеведущей. А также… голубику!

Дело в том, что свой новый пост Никитюк сопроводила забавной подписью, в который раз продемонстрировав тонкое чувство юмора. Никитюк оформила подпись в стиле спам-сообщений, которые часто можно встретить от мошенников в комментариях публичных людей - когда обещают высокие заработки.

“Люда, я вот с малышками голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное чтоб в наличии было! Если у вас есть желание загляните на мою страницу”, - пишет Никитюк.

Леся Никитюк сверкнула пышными формами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр Никитюк сопроводила и гео-меткой, указав, что снимок был сделан в Житомирской области. На данный момент ведущая ездит по Украине со съемками новой программы о путешествиях.

А вот поклонники Леся буквально засыпали ее восторженными комментариями. И кстати, немало отзывов относятся именно к чувству юмора Никитюк.

“Леся, отличное чувство юмора”

“ЛЕСЯ, ТЫ КРАСОТКА! Твое чувство юмора - это нечто!!! Аплодирую стоя!”

“Обожнюю Ваші тонкі жарти”

“Малышки хорошо упакованы”

“С таким-то потенциалом”

“Видно зразу - ягоди спілі”

“Супер!!! Классный стеб. Задолбали эти зарабатывающие с малышками”

“Леся,я тебе обожнюю! Юмор на высоте”

“Хороши малышки. Близняшки, да?”

“Хорошие ягодки”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.