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“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.09.2019 - 12:26
“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как обычно, Никитюк вдохновляет идеальным чувством юмора

Леся Никитюк решилась на очень пикантное фото! Украинская телеведущая, конечно же, не против показывать свои образы в купальниках. И все же Никитюк сложно отнести к плеяде “самых откровенных” украинских звезд. Забавно, что ранее Настя Каменских объяснила, почему стала реже показывает пикантные фото!

И вот, поклонники Леси, наконец, дождались от нее “сладкой пикантности”. На своей страничке в сети instagram телеведущая опубликовала действительно соблазнительное фото. В кадре видим только пышную зону декольте телеведущей. А также… голубику!

Дело в том, что свой новый пост Никитюк сопроводила забавной подписью, в который раз продемонстрировав тонкое чувство юмора. Никитюк оформила подпись в стиле спам-сообщений, которые часто можно встретить от мошенников в комментариях публичных людей - когда обещают высокие заработки.

“Люда, я вот с малышками голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное чтоб в наличии было! Если у вас есть желание загляните на мою страницу”, - пишет Никитюк.

“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью

Леся Никитюк сверкнула пышными формами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр Никитюк сопроводила и гео-меткой, указав, что снимок был сделан в Житомирской области. На данный момент ведущая ездит по Украине со съемками новой программы о путешествиях.

А вот поклонники Леся буквально засыпали ее восторженными комментариями. И кстати, немало отзывов относятся именно к чувству юмора Никитюк.

  • “Леся, отличное чувство юмора”
  • “ЛЕСЯ, ТЫ КРАСОТКА! Твое чувство юмора - это нечто!!! Аплодирую стоя!”
  • “Обожнюю Ваші тонкі жарти”
  • “Малышки хорошо упакованы”
  • “С таким-то потенциалом”
  • “Видно зразу - ягоди спілі”
  • “Супер!!! Классный стеб. Задолбали эти зарабатывающие с малышками”
  • “Леся,я тебе обожнюю! Юмор на высоте”
  • “Хороши малышки. Близняшки, да?”
  • “Хорошие ягодки”

“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.

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Новости Украины Леся Никитюктелеведущая
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