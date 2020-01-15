Идеальная! Сумская пришла в восторг от роскошных форм Анны Ризатдиновой в купальнике

Анна Ризатдинова – обладательница идеальной спортивной фигуры. Ноги девушки свели с ума судей проекта Танцы со звездами 2019, а ее упорство и трудолюбию в работе над собой и своим телом можно только позавидовать. Анна регулярно занимается спортом и поддерживает себя в отменной форме. Она увлекается йогой и может мастерски выполнять даже самые сложные ассаны. Иногда во время тренировок к ней присоединяется сыночек Роман – самый большой мамин почитатель и мотиватор. Анна редко балует поклонников пикантными снимками, хоть гимнастке есть, что показать. Так, она опубликовал в Instagram фото в серебристом купалнике посреди заснеженных пейзажей и гор.

Анна позирует, сидя на краешке купели. На ней – слитный серебристый блестящий купальник, который подчеркнул волнующие изгибы тела гимнастки и ее роскошный бюст и тонкую талию. Под гарячим фото спортсменка решила провести серьезный опрос.

"Друзья, опрос . Что вы считаете самым привлекательным в девушке?

1. Интеллект

2. Фигура

3. Глаза

4. Грудь

5. Улыбка

6. Ваш вариант", - поинтересовалась общественным мнением Анна.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики спортсменки стали делиться своим мнением и перечислять набор женских качеств, которые являются для них наиболее располагающими, а сама гимнастка не осталась без комплиментов, причем заслужила похвалу от актрисы Ольги Сумской. "Идеальна!" – написала она.

Идеально иметь девушку такую, как вы

Красуня

Хороша

С правильным интеллектом фигура отличная, глазки горят, грудь вперед, улыбка сногсшибательная и варианты всегда есть. Анечка, ты совершенна

Все перечисленное! И это все у тебя есть!

Анна, вы идеальная

Харизма, но у Вас фигура просто обалденная

Скриншот комментариев

Кстати, новогодние праздники гимнастка встретила в Дубае. Она также решилась прыгнуть с парашютом и увидеть местные красоты с большой высоты. Анна осуществила прыжок с инструктором над известным в ОАЭ искусственным островом Пальма Джумейра.

Фото: Анна Ризатдинова с инструктором (instagram.com/anna_rizatdinova)

Ранее Анна Ризатдинова снялась в эффектной фотосессии в стиле 80-х и предстала с белокурыми локонами.