Анна Ризатдинова показала стальной пресс и поделилась личным лайфхаком

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка рассказала, как контролирует свой вес

Анна Ризатдинова перед Новым годом 2020 подвела итоги и рассказала о знаковых событиях, которые произошли с ней за двенадцать месяцев, которые были насыщенными и запоминающимися. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведьспортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови. Так, суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" поделилась в Instagram фото в топе и показала свой идеальный пресс, а также рассекретила личный спортивный лайфхак.

Гимнастка продемонстрировала свою безупречную растяжку. Она позировала в спортивном топе с анималистическим принтом от всемирно известного бренда, прямых спортивных черных штанах, кроссовках, а на бедра повязала куртку на молнии.

"Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я сказал себе: "Довольно! Пострадай сейчас и проживи остаток жизни как чемпион", - подписала снимок Ризатдинова цитатой легендарного боксера Мухаммеда Али.

Фото: Анна Ризатдинова ( instagram.com/anna_rizatdinova )

Также спортсменка написала личный секрет, который поможет следить за весом и держать себя в форме.

"Пора входить в режим и скидывать Оливье... Кстати, я каждый свой день начинаю со взвешивания. Уже, видимо, привычка после спорта. После конкретной цифры на весах, мне легче понимать, в каком объеме я могу есть в течение дня", - отметила Анна.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Неужели цифра так меняется?" - поинтересовались подписчики девушки. "Да, и очень часто", - призналась гимнастка. Не обошлось и без комплиментов в адрес трудолюбивой и талантливой спортсменки.

Красотка

Умничка

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Какое абсолютно потрясающее и чарующее фото с тобой, столько натуральной красоты

Скриншот комментариев

Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.