ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семейная тренировка: Анна Ризатдинова покорила домашним видео с подросшим сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2020 - 17:43
Семейная тренировка: Анна Ризатдинова покорила домашним видео с подросшим сыном
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка приобщает маленького Рому к спортивным занятиям

Суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" Анна Ризатдинова может похвастаться невероятной гибкостью и шикарной растяжкой, а также идеальной фигурой. Несмотря на то, что гимнастка закончила карьеру в профессиональном спорте и успела родить ребенка, она поддерживает прекрасную физическую форму. Для этого она регулярно занимается спортом, в том числе и дома. Так, недавно Анна показала свои любимые асаны из йоги - далеко не самые простые!

Иногда спортсменка приобщает к тренировкам и сыночка Романа, которого она родила от скандального экс-депутата Александра Онищенко. На своей страничке в Instagram она поделилась милым домашним видео, на котором занимается приседаниями вместе с ним.

Малыш, которому в ноябре исполнилось два года, старается подражать звездной маме, периодически отвлекаясь на камеру. В конце мама и сын забавно дают друг другу "пять".

"Так горжусь моим маленьким чемпионом", - подписала видео Ризатдинова.

Видео: Анна Ризатдинова с сыном Романом (instagram.com/anna_rizatdinova)

Пользователи сети умиляются подросшему малышу и согласны, что лучшее воспитание - это личный пример.

  • Уже такой взрослый
  • Супер
  • Молодцi
  • Какие милые
  • Родители лучший пример доля деток
  • Звісно! Маленький чемпіон!
  • Молодчинка,воспитание личным примером !
  • Вы очень классные!!!

Семейная тренировка: Анна Ризатдинова покорила домашним видео с подросшим сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.

Высший пилотаж: Анна Ризатдинова в топе вызвала восторг сложными позами из йоги Прикоснуться к вечности: Ксения Мишина показала редкие фото с сыном из Египта
Новости Украины сынАнна Ризатдинова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь