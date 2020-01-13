Семейная тренировка: Анна Ризатдинова покорила домашним видео с подросшим сыном

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка приобщает маленького Рому к спортивным занятиям

Суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" Анна Ризатдинова может похвастаться невероятной гибкостью и шикарной растяжкой, а также идеальной фигурой. Несмотря на то, что гимнастка закончила карьеру в профессиональном спорте и успела родить ребенка, она поддерживает прекрасную физическую форму. Для этого она регулярно занимается спортом, в том числе и дома. Так, недавно Анна показала свои любимые асаны из йоги - далеко не самые простые!

Иногда спортсменка приобщает к тренировкам и сыночка Романа, которого она родила от скандального экс-депутата Александра Онищенко. На своей страничке в Instagram она поделилась милым домашним видео, на котором занимается приседаниями вместе с ним.

Малыш, которому в ноябре исполнилось два года, старается подражать звездной маме, периодически отвлекаясь на камеру. В конце мама и сын забавно дают друг другу "пять".

"Так горжусь моим маленьким чемпионом", - подписала видео Ризатдинова.

Видео: Анна Ризатдинова с сыном Романом (instagram.com/anna_rizatdinova)

Пользователи сети умиляются подросшему малышу и согласны, что лучшее воспитание - это личный пример.

Уже такой взрослый

Супер

Молодцi

Какие милые

Родители лучший пример доля деток

Звісно! Маленький чемпіон!

Молодчинка,воспитание личным примером !

Вы очень классные!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.