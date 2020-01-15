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Ідеальна! Сумська прийшла у захват від розкішних форм Анни Різатдінової в купальнику

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Гімнастка показала гарячий знімок біля басейну

Ганна Різатдінова – володарка ідеальної спортивної фігури. Ноги дівчини звели з розуму суддів проекту Танці з зірками 2019, а її цілеспрямованності і працьовитості в роботі над собою і своїм тілом можна тільки позаздрити. Анна регулярно займається спортом і підтримує себе у відмінній формі. Вона захоплюється йогою і може майстерно виконувати навіть найскладніші ассани. Іноді під час тренувань до неї приєднується синочок Роман – найбільший мамин прихильник і мотиватор. Анна рідко балує шанувальників пікантними знімками, хоч гімнастці є, що показати. Так, вона опублікував в Instagram фото в сріблястому купалнике посеред засніжених краєвидів і гір.

Анна позує, сидячи на краєчку купелі. На ній – злитий сріблястий блискучий купальник, що підкреслив хвилюючі вигини тіла гімнастки і її розкішний бюст та тонку талію. Під гарячим фото спортсменка вирішила провести серйозне опитування.

"Друзі, опитування . Що ви вважаєте найбільш привабливим в дівчині?
1. Інтелект
2. Фігура
3. Очі
4. Груди
5. Посмішка
6. Ваш варіант", - поцікавилася громадською думкою Ганна.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники спортсменки стали ділитися своєю думкою і перераховувати набір жіночих якостей, які є для них найбільш привабливими, а сама гімнастка не залишилася без компліментів, причому заслужила похвалу від актриси Ольги Сумської. "Ідеальна!" – написала вона.

  • Ідеально мати таку дівчину, як ви
  • Красуня
  • Хороша
  • З правильним інтелектом відмінна фігура, оченята горять, груди вперед, посмішка карколомна і варіанти завжди є. Анічка, ти досконала
  • Все перераховане! І це все у тебе є!
  • Анна, ви ідеальна
  • Харизма, але у Вас фігура просто неперевершена

Скріншот коментарів

До речі, новорічні свята гімнастка зустріла в Дубаї. Вона також зважилася стрибнути з парашутом і побачити місцеві види з великої висоти. Ганна здійснила стрибок з інструктором над відомим в ОАЕ штучним островом Пальма Джумейра.

Фото: Ганна Різатдінова з інструктором (instagram.com/anna_rizatdinova)

Раніше Ганна Різатдінова знялася в ефектній фотосесії в стилі 80-х і постала з білокурими локонами.

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