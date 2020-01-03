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Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2020 - 17:32
Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка показала эффектный ретро-образ

Анна Ризатдинова подвела итоги ушедшего года и вступила в новое десятилетие с новыми амбициозными планами и мечтами. Новый Год гимнастка встретила за границей, где наслаждается теплом и солнцем. Спортсменка не забыла и о подарке для поклонников – она опубликовала кадры из эффектной фотосессии для издания Jetsetter и известного во всем мире ювелирного бренда. Анна удивила появлением в ретро-образе с новым цветом волос – гимнастка стала блондинкой.

Она примеряла белоснежный парик, облачилась в вечернее платье с люрексом и позировала перед объективом фотографа в компании своих бывших конкурентов по шоу Танцы со звездами 2019 – Владимира Остапчука и Людмилы Барбир.

Фотосет в стиле 80-х был тематическим – звезды превратились в героев легендарного сериала того времени "Династия".

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Признавайтесь, кто помнит культовый сериал "Династия"? Как вам образы?" - поинтересовалась спортсменка.

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Анна Ризатдинова, Вова Остапчук и Людмила Барбир (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

На пост Ризатдиновой откликнулась Оля Полякова. "Никого не узнаю", - честно призналась певица. "Неважно. Главное, что все красивые", - ответила Анна.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Скриншт комментариев

Похоже, Анна всерьез задумалась над сменой цвета волос и решила обратиться за советом к подписчикам. "Как думаете, идет мне блонд?" - написала она.

Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Мнения поклонников разделились - одним понравился образ блондинки, другие посчитали привычный лук более ярким.

  • Ви сама красива і вражаюча
  • Анна, блонд вам очень идет
  • Супер
  • Классный образ!
  • А тебе идет
  • Очень нежно..... Блондинкой вам подходит больше
  • Нежный Ангел!
  • Вау, гарно
  • Мне нравится больше блондинка... Не знаю почему. Как-то необычно!
  • На мой вкус, в том цвете, что вы сейчас - вы яркая и заметная!
  • Будь собой, всегда лучше всего!
  • Як на мене не погано, але брюнеткою краще

Скриншот комментариев

Ранее Анна Ризатдинова покорила "космическим" кадром в оригинальном образе.

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