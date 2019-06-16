Горячий уикенд: Холостяк 9 с любимой взбудоражили сеть жаркими пляжными фото

Страстная парочка отправилась на родину Никиты
Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин взбудоражил поклонников новым снимком с любимой, который получился весьма жарким. На своей странице в Instagram он показал, как они с Дашей Квитковой проводят время вдвоем - парочка отправилась на отдых в родной город радиоведущего, Черновцы.
Там Никита и Даша отправились позагорать на пляж - вероятно, какого-то комплекса отдыха. На фото Квиткова в черном бикини и солнцезащитных очках лежит на шезлонге, а экс-Холостяк уютно расположил свою голову на ее спине. Они оба счастливо улыбаются на камеру.
"Проводим горячий уикенд у меня на родине", - прокомментировал Добрынин.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Даша тоже поделилась несколькими кадрами на своей страничке - еще более страстными. На них полуобнаженная парочка нежно обнимается и целуется.
"В копилку счастливых дней", - отметила Квиткова.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Подписчики пришли в восторг от подобных фото и в который раз отметили, что они просто идеальная пара. Также фолловеры оставили много комплиментов фигуре Даши и эффектному торсу Никиты.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, Никита Добрынин и Дария Квиткова откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни после шоу. Экс-Холостяк признался, что хочет каждый день просыпаться вместе с любимой.
А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.
К слову, Холостяк 9 Никита Добрынин умилил сеть нежным фото с любимой.