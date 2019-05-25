Холостяк 9: что известно об избраннице Добрынина (фото)

Никита Добрынин и Дарья (instagram.com/kvittkova)

Победительница проекта выросла в многодетной семье и мечтала стать актрисой

Финал девятого сезона шоу Холостяк состоялся в пятницу, 24 мая, и Никита Добрынин сообщил имя победительницы. Ею стала участница из Киева Дарья Квиткова (предположительно, Квиткова - это псевдоним).

Дарье 20 лет, и она занимается парикмахерским искусством. На ее страничке в социальной сети указано, что она стилист причесок. Как призналась девушка, она мечтала стать актрисой или психологом, но мама подала ей идею попробовать себя совсем в другой профессии и стать парикмахером. Даша отметила, что сейчас она очень благодарна своей маме, так как любит свою работу.

Победительница проекта Холостяк 9 Дарья (instagram.com/kvittkova)

Высшего образования у Дарьи нет, но в одном из интервью она сообщила, что мечтает его получить. На данный момент она популярный блогер и в Instagram количество ее подписчиков перевалило за 250 человек.

Мама Даши – директор по обучению в компании "Лореаль Украина", а папа – военный. Кроме Даши в семье еще трое детей: две сестры и брат.

Родные Дарьи Квитковой (instagram.com/kvittkova)

Брат Евгений – колорист, технолог бренда "Матрикс", сестра Надя – гимнастка, сестра Настя – переводчик в Швейцарии.

В будущем Дарья мечтает открыть свое бьюти-пространство и уютную кофейню в Лондоне. По знаку зодиака она Рак.

Победительница пректа Холостяк 9 (instagram.com/kvittkova)

Напомним, ранее мы писали о том, что Холостяк шокировал неожиданным решением.

А также мы рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта.