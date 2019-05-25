ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк 9: что известно об избраннице Добрынина (фото)

STYLERТелешоу    25.05.2019 - 14:40
Холостяк 9: что известно об избраннице Добрынина (фото)
Никита Добрынин и Дарья (instagram.com/kvittkova)

Победительница проекта выросла в многодетной семье и мечтала стать актрисой

Финал девятого сезона шоу Холостяк состоялся в пятницу, 24 мая, и Никита Добрынин сообщил имя победительницы. Ею стала участница из Киева Дарья Квиткова (предположительно, Квиткова - это псевдоним).

Дарье 20 лет, и она занимается парикмахерским искусством. На ее страничке в социальной сети указано, что она стилист причесок. Как призналась девушка, она мечтала стать актрисой или психологом, но мама подала ей идею попробовать себя совсем в другой профессии и стать парикмахером. Даша отметила, что сейчас она очень благодарна своей маме, так как любит свою работу.

Холостяк 9: что известно об избраннице Добрынина (фото)

Победительница проекта Холостяк 9 Дарья (instagram.com/kvittkova)

Высшего образования у Дарьи нет, но в одном из интервью она сообщила, что мечтает его получить. На данный момент она популярный блогер и в Instagram количество ее подписчиков перевалило за 250 человек.

Мама Даши – директор по обучению в компании "Лореаль Украина", а папа – военный. Кроме Даши в семье еще трое детей: две сестры и брат.

Холостяк 9: что известно об избраннице Добрынина (фото)

Родные Дарьи Квитковой (instagram.com/kvittkova)

Брат Евгений – колорист, технолог бренда "Матрикс", сестра Надя – гимнастка, сестра Настя – переводчик в Швейцарии.

В будущем Дарья мечтает открыть свое бьюти-пространство и уютную кофейню в Лондоне. По знаку зодиака она Рак.

 

Победительница пректа Холостяк 9 (instagram.com/kvittkova)

Напомним, ранее мы писали о том, что Холостяк шокировал неожиданным решением.

А также мы рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта.

К семье готов: экс-холостяк сделал признание о личной жизни Обрел счастье: Холостяк сделал окончательный выбор
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь