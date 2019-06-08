Холостяк 9 Никита Добрынин о своей избраннице: Хочу просыпаться с ней постоянно

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пара рассказала, как развивались их отношения

Недавно состоялся финал популярного шоу "Холостяк", в котором главный герой 9 сезона Никита Добрынин выбирал свою любимую. В результате избранницей радиоведущего стала стилист по волосам из Киева Дария Квиткова. В пост-шоу проекта пара призналась, что они все еще вместе и очень счастливы. Теперь же они украсили обложку журнала и откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни сейчас.

Никита и Даша признались, что сразу после окончания съемок стали праздновать вместе со съемочной группой.

"Никита первым делом спросил: "Тебе вообще кольцо нравится?". А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире", - признается девушка.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)

После этого пара отправилась на прогулку по Неаполю, а на следующий день поехали в Позитано и гуляли под дождем.

Как признался девятый Холостяк, это не была любовь с первого взгляда, и на Первой вечеринке Дашу, заметили, скорее, его друзья. Он же раскрывал ее для себя постепенно на протяжении проекта, а на свидании в Египте понял, что между ними нечто особенное.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)

Сейчас влюбленные живут вместе.

"Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно", - говорит Никита.

Также он добавил, что Даша очень понравилась его родителям, а их мамы уже успели стать лучшими подружками.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)

На своей странице в Instagram мужчина делится милыми совместными снимками с любимой - с совместных поездок и мероприятий. Они действительно выглядят счастливыми и вызывают много умиления у поклонников.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Я почему-то сразу увидела, что вы пара"

"Искренне желаю вам не расплескать эти чувства....и стать мужем и женой на всю жизнь....дай Боже..."

"Я дуже рада, що ви разом. Дашка мені одразу сподобалась"

"Дашуль, ти велика молодчина! Тобі личить Нікітине кохання!"

"Красивая пара, удьте счастливы!!!"

"Вы невероятные, у вас всё будет хорошо"

"Неймовірно гарні та щасливі)"

"Ви такі класні, так рада за вас, Даша сподобалась зразу як тільки почався проект "Холостяк"

"Рада, що у Вас щирі почуття"

"Вы такие классные, слов нет)))) любви вам большой"

Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.

Мы также рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта. Также она рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток.

А еще писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.