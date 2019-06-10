Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой

Поклонники пары безумно рады их счастью
После завершения 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк" главный герой проекта Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе - более того, недавно мужчина рассказал, что они уже живут вместе. На своей странице в Instagram он поделился нежным снимком с любимой, который вызвал волну умиления у поклонников.
На фото Никита и Даша идут по улице в обнимку, при этом девушка счастливо смеется. Пара одета в простую повседневную одежду - Квиткова в короткое белое платье и кроссовки, а Добрынин в джинсы и футболку.
"Хочу всегда с тобой вот так гулять в обнимку и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не нужно", - трогательно подписал публикацию девятый Холостяк.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Подписчики радиоведущего оставили множество умиленных комментариев, радуясь, что он нашел свою любовь и желая паре всего самого лучшего.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, Даше 20 лет, и она стилист по волосам из Киева.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.
А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.