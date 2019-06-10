Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники пары безумно рады их счастью

После завершения 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк" главный герой проекта Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе - более того, недавно мужчина рассказал, что они уже живут вместе. На своей странице в Instagram он поделился нежным снимком с любимой, который вызвал волну умиления у поклонников.

На фото Никита и Даша идут по улице в обнимку, при этом девушка счастливо смеется. Пара одета в простую повседневную одежду - Квиткова в короткое белое платье и кроссовки, а Добрынин в джинсы и футболку.

"Хочу всегда с тобой вот так гулять в обнимку и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не нужно", - трогательно подписал публикацию девятый Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Подписчики радиоведущего оставили множество умиленных комментариев, радуясь, что он нашел свою любовь и желая паре всего самого лучшего.

"Счастливы вместе!!!"

"Вы молодцы, счастья вам"

"Ви ідеальна пара"

"Как же прекрасно любить"

"Пара года! Я вас обожаю"

"Наконец то Никита нашел свое счастье"

"Виглядаєте гармонійно"

"Какие же вы красивые счастья вам, ребята"

"Никита, рядом с Дашей Вы счастливы, и это видно не смотря на злые языки"

"У вас усмішки однакові"

"Это так мило....счастья вам)"

"Ви справжнi,закоханi, милi.Такими залишайтеся завжди"

"Отлично смотритесь)"

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Даше 20 лет, и она стилист по волосам из Киева.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.

А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.