ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 15:58
Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники пары безумно рады их счастью

После завершения 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк" главный герой проекта Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе - более того, недавно мужчина рассказал, что они уже живут вместе. На своей странице в Instagram он поделился нежным снимком с любимой, который вызвал волну умиления у поклонников.

На фото Никита и Даша идут по улице в обнимку, при этом девушка счастливо смеется. Пара одета в простую повседневную одежду - Квиткова в короткое белое платье и кроссовки, а Добрынин в джинсы и футболку.

"Хочу всегда с тобой вот так гулять в обнимку и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не нужно", - трогательно подписал публикацию девятый Холостяк.

Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Подписчики радиоведущего оставили множество умиленных комментариев, радуясь, что он нашел свою любовь и желая паре всего самого лучшего.

  • "Счастливы вместе!!!"
  • "Вы молодцы, счастья вам"
  • "Ви ідеальна пара"
  • "Как же прекрасно любить"
  • "Пара года! Я вас обожаю"
  • "Наконец то Никита нашел свое счастье"
  • "Виглядаєте гармонійно"
  • "Какие же вы красивые счастья вам, ребята"
  • "Никита, рядом с Дашей Вы счастливы, и это видно не смотря на злые языки"
  • "У вас усмішки однакові"
  • "Это так мило....счастья вам)"
  • "Ви справжнi,закоханi, милi.Такими залишайтеся завжди"
  • "Отлично смотритесь)"

Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Даше 20 лет, и она стилист по волосам из Киева.

Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимойФото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.

А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.

Холостяк 9 Никита Добрынин о своей избраннице: Хочу просыпаться с ней постоянно Холостяк 9: Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь