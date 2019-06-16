Гарячий вікенд: Холостяк 9 з коханою розбурхали мережу жаркими пляжними фото

Пристрасна парочка вирушила на батьківщину Микити
Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін розбурхав шанувальників новим знімком з коханою, який вийшов дуже спекотним. На своїй сторінці в Instagram він показав, як вони з Дашею Квітковою проводять час удвох - парочка відправилася на відпочинок в рідне місто радіоведучого, Чернівці.
Там Микита і Даша вирушили позасмагати на пляж - ймовірно, якогось комплексу відпочинку. На фото Квіткова у чорному бікіні і сонцезахисних окулярах лежить на шезлонгу, а екс-Холостяк затишно розташував свою голову на її спині. Вони обидва щасливо посміхаються на камеру.
"Проводимо гарячий вікенд у мене на батьківщині", - прокоментував Добринін.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Даша теж поділилася кількома кадрами на своїй сторінці - ще більш пристрасними. На них напівоголена парочка ніжно обіймається і цілується.
"В скарбничку щасливих днів", - зазначила Квіткова.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Підписники прийшли в захват від подібних фото і вкотре зазначили, що вони просто ідеальна пара. Також фолловери залишили багато компліментів фігурі Даші і ефектному торсу Микити.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, Микита Добринін і Дарія Квіткова відверто розповіли про те, як розвивалися їхні стосунки, що відбувається в їх життя після шоу. Екс-Холостяк зізнався, що хоче кожен день прокидатися разом з коханою.
А ще ми писали, що відомо про обраницю Добриніна - 20-річну Дарію Квиткову.
До речі, Холостяк 9 Микита Добринін розчулив мережу ніжним фото з коханою.