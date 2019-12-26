Горячая тропиканка: Регина Тодоренко в бикини сверкнула аппетитными формами на Бали

Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали. Здесь ведущая впервые за долгое время снова встала на доску и занялась серфингом – ее счастью не было предела! Звезда признается, что каждый день проживает как в раю и наслаждается беззаботностью на берегу океана. К слову, на курорт она взяла с собой сына Майкла, а ее муж Влад Топалов наблюдает за семейным отдыхом из зимней Москвы. Девушка регулярно балует поклонниками новыми яркими фотоотчетами и снимками на фоне экзотических пейзажей. На свежих кадрах ведущая запечатлена в полосатом бикини среди пальм.

Загорелая Регина демонстрирует на камеру плоский животик и округлые бедра. Ее волосы распущены по плечам, а часть локонов собрана в пучок. На курорте девушка предпочитает обходится без макияжа.

На еще одной живописной фотооткрытке Регина позирует в гамаке. На ней – легкое белоснежное платье из натуральной ткани оригинального кроя с завязками на груди. Она дополнила курортный лук небольшой повязкой-платком на голове.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Также звезда не упустила возможности поделиться с поклонниками видео бескрайних пляжных просторов и голубого океана. В кадр попали ножки ножки звезды.

Поклонникам определенно понравился экзотический "привет" от ведущей, и они забросали ее комплиментами.

Классная девчонка!

Какая вы красивая

Красотка

Очень крутая фотка

Региночка красоточка!

Ты самый позитивный человек

Суперская

Боже, какая красота

Принцесса

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Топалов раззадорил сеть неоднозначным снимком сына и жены на пляже.