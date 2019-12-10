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Слишком жарко: Тодоренко поделилась соблазнительными фото с Бали

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 12:26
Слишком жарко: Тодоренко поделилась соблазнительными фото с Бали
Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" похвасталась кадрами с отдыха

Бывшая ведущая пропулярного тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко отправилась на Бали. Компанию 29-летней звезде составил сын Майкл.

На свою страничку в Instagram она выложила сответствующие снимки. На одном из них соблазнительную Регину можно увидеть в синем купальнике в белую полоску, которые подчеркивает стройную фигуру молодой мамы.

Из аксессуаров на Тодоренко можно увидеть соломенную шляпу с широкими полями, плетеную большую сумку с надписью: "Регина - невеста". Волосы знаменитости распущены.

"Слишком жарко", - подписала кадр Регина Тодоренко.

Слишком жарко: Тодоренко поделилась соблазнительными фото с БалиРегина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На другом фото Регина позирует в более сдержанном наряде - полосатом платье и соломенной шляпе с белым ободком.

"Что вам хочется узнать об этом прекрасном острове?" - поинтересовалась у фанатов опытная путешественница.

Слишком жарко: Тодоренко поделилась соблазнительными фото с БалиРегина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

На еще одном фото Регину Тодоренко можно увидеть с годовалым сыном Майклом у бассейна. По словам звезды, данным фото она хочет привлечь больше внимания к благотворительности.

"Вижу, что под последним постом про помощь малышам совсем нет активности. Я знаю, что среди вас найдутся добрые сердца, которые откликнуться на помощь деткам, которые очень нуждаются в ней!!! Тех, кто неравнодушен к цветам жизни, прошу посмотреть всю карусель фотографий! Там очень важная информация! А те, кто сразу желает поддержать деток, переходите по ссылке в сториз. Спасибо вам, что готовы творить добро вместе со мной!" - написала в сети Тодоренко.

Слишком жарко: Тодоренко поделилась соблазнительными фото с БалиРегина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.

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