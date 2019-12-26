Гаряча тропіканка: Регіна Тодоренко в бікіні блиснула апетитними формами на Балі

Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на екзотичному острові Балі. Тут ведуча вперше за довгий час знову встала на дошку і зайнялася серфінгом – її щастю не було меж! Зірка зізнається, що кожен день проживає як в раю і насолоджується безтурботністю на березі океану. До речі, на курорт вона взяла з собою сина Майкла, а її чоловік Влад Топалов спостерігає за сімейним відпочинком із зимової Москви. Дівчина регулярно тішить шанувальників новими яскравими фотозвітами та знімками на фоні екзотичних пейзажів. На свіжих кадрах ведуча відображена в смугастому бікіні серед пальм.

Засмагла Регіна демонструє на камеру плоский животик і округлі стегна. Її волосся розпущене по плечах, а частина локонів зібрана в пучок. На курорті дівчина намагається обходиться без макіяжу.

На ще одній мальовничій фотолистівці Регіна позує в гамаку. На ній – легка білосніжна сукня з натуральної тканини оригінального крою з зав'язками на грудях. Вона доповнила курортний лук невеликою пов'язкою-хусткою на голові.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Також зірка не упустила можливості поділитися з шанувальниками відео пляжних просторів і блакитного океану. В кадр потрапили ніжки ніжки зірки.

Шанувальникам безумовно сподобався екзотичний "привіт" від ведучої, і вони закидали її компліментами.

Класна дівчина!

Яка ви красива

Красуня

Дуже крута фотка

Регіночка красунечка!

Ти найпозитівніша людина

Суперська

Боже, яка краса

Принцеса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Топалов розпалив мережу неоднозначним знімком сина і дружини на пляжі.