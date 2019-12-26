ru
ua

Гаряча тропіканка: Регіна Тодоренко в бікіні блиснула апетитними формами на Балі

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча не перестає насолоджуватися острівною екзотикою

Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на екзотичному острові Балі. Тут ведуча вперше за довгий час знову встала на дошку і зайнялася серфінгом – її щастю не було меж! Зірка зізнається, що кожен день проживає як в раю і насолоджується безтурботністю на березі океану. До речі, на курорт вона взяла з собою сина Майкла, а її чоловік Влад Топалов спостерігає за сімейним відпочинком із зимової Москви. Дівчина регулярно тішить шанувальників новими яскравими фотозвітами та знімками на фоні екзотичних пейзажів. На свіжих кадрах ведуча відображена в смугастому бікіні серед пальм.

Засмагла Регіна демонструє на камеру плоский животик і округлі стегна. Її волосся розпущене по плечах, а частина локонів зібрана в пучок. На курорті дівчина намагається обходиться без макіяжу.

На ще одній мальовничій фотолистівці Регіна позує в гамаку. На ній – легка білосніжна сукня з натуральної тканини оригінального крою з зав'язками на грудях. Вона доповнила курортний лук невеликою пов'язкою-хусткою на голові.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Також зірка не упустила можливості поділитися з шанувальниками відео пляжних просторів і блакитного океану. В кадр потрапили ніжки ніжки зірки.

Шанувальникам безумовно сподобався екзотичний "привіт" від ведучої, і вони закидали її компліментами.

  • Класна дівчина!
  • Яка ви красива
  • Красуня
  • Дуже крута фотка
  • Регіночка красунечка!
  • Ти найпозитівніша людина
  • Суперська
  • Боже, яка краса
  • Принцеса

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Топалов розпалив мережу неоднозначним знімком сина і дружини на пляжі.

Олег Винник пройде детектор брехні, щоб дізнатися про вплив на долі жінок "Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини
Читати всі новини