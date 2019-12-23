Покорительница волн: Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что обожает это хобби

Регина Тодоренко продолжает отдыхать у океана на райском острове Бали. С собой телеведущая взяла годовалого сыночка Михаила, который уже немало путешествовал вместе с родителями. Молодая мамочка давно вернула себе прекрасную форму и с удовольствием хвастается стройной фигурой в купальнике на жарких пляжных фото.

Кроме того, Регина вновь вернулась к своему хобби, которое пришлось оставить на несколько лет из-за беремености и рождения ребенка - серфингу. На Бали прекрасные условия для этого, так что звезда вместе с тренером активно принялась покорять волны, а на своей странице в Instagram показала яркие кадры процесса.

На фото Тодоренко запечатлена на доске для серфинга в окружении еще нескольких серферов. На ведущей - низ от купальника и бежевый топ, волосы же она собрала в пучок.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В подписи артистка отметила, что это непростое занятие, но ей очень нравится и она намерена продолжать.

"Мое хобби! Неделя занятий, и ты в отличной форме. Вчера проплыла 5км, сегодня проплыла 5км. У меня ноет спина, плечи, рёбра и бёдра в синяках, но мне так нравится, что я готова продолжать. Такая вот странная любовь к боли.

Мой тренер - @dolphinsurfandrei (легендарный мужииииккккк, покоряет 30тиметровые волны, или волны ему покоряются)", - поделилась впечатлениями Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Впечатленные поклонники поспешили оставить ведущей множество восхищенных отзывов.

Шикарное фото! Заряжаете мотивацией, Регина

Бомбически круто

Молодец

Класс, очень красиво

Это очень круто! По-доброму завидую! Кайф!

Крутая

Это приятная боль!

Очень круто! Безумно красиво!

Восхищаюсь вашей жизненной энергией!!!

Вот это стойка!!!

@reginatodorenko ну вы прям невероятная красотка

Регинка красотка!

Ого! Супер! Это же так сложно!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке.