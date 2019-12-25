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"Он вам потом припомнит": Топалов взбудоражил сеть неоднозначным фото Тодоренко и сына на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.12.2019 - 13:06
"Он вам потом припомнит": Топалов взбудоражил сеть неоднозначным фото Тодоренко и сына на пляже
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Певец показал в сети снимок своего сына без одежды

Регина Тодоренко вместе с годовалым сыночком Михаилом улетела погреться и понежиться в океане на остров Бали, где также успевает заниматься йогой по утрам и вновь встала на доску для серфинга. Поехал ли вместе с ними муж телеведущей Влад Топалов, до конца непонятно, так как совместных фото они не выкладывали. Однако при этом он все равно поделился ярким отпускным снимком жены и сына в своем Instagram - и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Все дело в том, что на фото Регина и Майкл, как они называют малыша, запечатлены на пляже. Ребенок сидит на песке боком к камере и смотрит на маму, которая стоит чуть дальше у кромки прибоя и явно зовет его к себе. При этом малыш на снимке - полностью без одежды. Такие фото в общем-то должны быть заблокированы по новым правилам Instagram, однако пока что этого не произошло.

"Моё......... всё", - подписал кадр Топалов.

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом на Бали (instagram.com/vladtopalovofficial)

Реакция подписчиков оказалась разной - некоторые тут же принялись упрекать артистка за "обнаженку", отмечая, что Майкл может им с Региной это припомнить, когда вырастет. Другие же встали на его защиту, заявляя, что ничего такого в этом фото нет и снимок очень милый.

  • чудесная мама, прелесть малыш))))
  • Здоровья всем деткам и вашим
  • Будьте всегда такими счастливыми
  • Трусишки всё же надо одевать
  • Дай Вам Бог всего,всего прекрасного!
  • Майкл шикарен!!!
  • Счастья Вам
  • Сейчас яжемамки набегут, мол, чего малыш голым бегает. а так фото крутое
  • Ох припомнит он вам потом эту фоточку
  • Я думаю что голенькую попку...надо было бы прикрыть....
  • Какой карапузик
  • Зачем без разрешения человека, даже такого маленького, выставлять его *лен?! Фото для хайпа, или вы с детства убиваете индивидуальность и мнение человека?!
  • Что здесь такого, малыш голый, такое ощущение половина смотрит только Майклу между ног. Пусть голопопый, зато счастливый
  • Красиво..но надо было смайл поставить)))))

&quot;Он вам потом припомнит&quot;: Топалов взбудоражил сеть неоднозначным фото Тодоренко и сына на пляже

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее сын Влада Топалова и Регины Тодоренко Майкл впервые попал на обложку глянца.

Покорительница волн: Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали Сын Топалова и Тодоренко впервые попал на обложку глянца
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
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