"Он вам потом припомнит": Топалов взбудоражил сеть неоднозначным фото Тодоренко и сына на пляже

Певец показал в сети снимок своего сына без одежды
Регина Тодоренко вместе с годовалым сыночком Михаилом улетела погреться и понежиться в океане на остров Бали, где также успевает заниматься йогой по утрам и вновь встала на доску для серфинга. Поехал ли вместе с ними муж телеведущей Влад Топалов, до конца непонятно, так как совместных фото они не выкладывали. Однако при этом он все равно поделился ярким отпускным снимком жены и сына в своем Instagram - и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.
Все дело в том, что на фото Регина и Майкл, как они называют малыша, запечатлены на пляже. Ребенок сидит на песке боком к камере и смотрит на маму, которая стоит чуть дальше у кромки прибоя и явно зовет его к себе. При этом малыш на снимке - полностью без одежды. Такие фото в общем-то должны быть заблокированы по новым правилам Instagram, однако пока что этого не произошло.
"Моё......... всё", - подписал кадр Топалов.
Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом на Бали (instagram.com/vladtopalovofficial)
Реакция подписчиков оказалась разной - некоторые тут же принялись упрекать артистка за "обнаженку", отмечая, что Майкл может им с Региной это припомнить, когда вырастет. Другие же встали на его защиту, заявляя, что ничего такого в этом фото нет и снимок очень милый.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, ранее сын Влада Топалова и Регины Тодоренко Майкл впервые попал на обложку глянца.