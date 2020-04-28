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Горячая штучка: Лилия Ребрик в ультракоротких шортах и топе соблазнила пикантным фото

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Ведущая удивила поклонников горячим кадром

Лилия Ребрик большую часть времени проводит на свежем воздухе – на время карантина "дикая семейка" перебралась на любимую дачу, где им совершенно не скучно всем вместе. Так, ведущая продолжает работать в прямом эфире по графику неделя через неделю и поочередно балует поклонников образами со съемок и зарисовками семейной дачной жизни. Подписчики теледивы привыкли, что на ее странице в Instagram чаще всего можно увидеть фото с доченьками Дианой и Полиной, мужем Андреем Диким или студийные луки, но Лилия решила всех удивить. Она опубликовала соблазнительный снимок в шелковом пикантном комплекте.

Ведущая расположилась на деревянных ступеньках. На ней – атласный коротенький топ вишневого оттенка и микрошорты в тон, а также совершенно нет макияжа. Она засветила в кадре ножки и приняла эффектную позу перед камерой. Скорее всего, по ту сторону объектива оказался любимый мужчина звезды.

"Вечірній прикид на карантині", - кокетливо подписала она фото.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от пикантного кадра и горячего образа ведущей.

  • Йофана,оце так вогняна жінка
  • Що не вдягнеш,то все файно
  • Горячая штучка
  • Что значит красивая девушка! В любом наряде выглядите эффектно
  • Дуже красиві
  • Ліля, Ви неймовірно красива. Захоплююсь Вами і вашою сім'єю! Ви приклад для наслідування!
  • Я думаю, Ваш муж счастлив от такого прикида. Красотка! Красивой нужно быть всегда
  • Ви в цьому наряді дуже файні
  • Ай розкіш!
  • Красивые, неотразимая

Скриншот комментариев

Кстати, Лилия Ребрик впервые снялась вместе с мужем, хореографом Андреем Диким в продолжении сериала "Папаньки-2".

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