Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии"

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия вновь "нарвалась" на волну комплиментов

Лилия Ребрик продолжает дарить поклонникам положительные эмоции даже в период домашней изоляции из-за коронавируса. И все же украинская телеведущая время от времени вынуждена появляться в студии программы “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. При этом Ребрик неоднократно отмечала, что придерживается всех необходимых мер предосторожности, а студио также дезинфицируют. В остальное время Лилия находится в своем загородном доме с мужем и двумя дочками. Однако необходимость посещать студию также подарила Лилии возможность возобновить свою “модную рубрику” и демонстрировать поклонникам новые стильные образы!

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото нового весеннего образа, к которому точно следует присмотреться на новый теплый сезон. В кадре Лилия позирует в очень изысканном летнем платье. В центре внимания - пышная голубая юбка длины миди. Платье оригинально декорировано вставками трех цветов, а также рукавами черного и нежно-голубого оттенка. Смотрится очень необычно. Тонкую талию телеведущей подчеркивает черный пояс. Образ довершают замшевые туфли приглушенного серого оттенка с застежкой на щиколотке. Волосы Лилия выпрямила, сделав макияж с акцентом на глаза.

Стильная Лилия Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик похвасталась поклонникам, что в это утро получила очень приятный комплимент от своего соведущего Анатолия Анатолича.

“У Запорізькому ботсаду зацвіли тюльпани, яскравими фарбами тішать очі віоли, форзиції, фіалки. А в нашій студії @ranok_ua «розквітла Лілія», - сказав в ефірі Анатолій Анатоліч. Дівчата, давайте почнемо день із компліментів. Напишіть у коментарях - комплімент СОБІ! За що ви сьогодні себе хвалите, у чому були найкращою?.. Пишіть!” — призывает телеведущая.

Поклонники телеведущей поспешил прокомментировать ее новый стильный образ и подарить ей еще немало комплиментов:

“Ви як завжди чарiвна”

“Сукня ВАУ!!!!!! Ліля, Ви як завжди НЕПЕРЕВЕРШЕНА!!”

“Вы просто чудо”

“Охренеть какое шикарнючее платье”

“Аааа, яка сукня!!!! Чудовий вигляд!”

“О да!Лілія неперевершена”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем Андреем Диким в «Папаньках-2» на СТБ.