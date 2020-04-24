Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии"

Лилия вновь "нарвалась" на волну комплиментов
Лилия Ребрик продолжает дарить поклонникам положительные эмоции даже в период домашней изоляции из-за коронавируса. И все же украинская телеведущая время от времени вынуждена появляться в студии программы “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. При этом Ребрик неоднократно отмечала, что придерживается всех необходимых мер предосторожности, а студио также дезинфицируют. В остальное время Лилия находится в своем загородном доме с мужем и двумя дочками. Однако необходимость посещать студию также подарила Лилии возможность возобновить свою “модную рубрику” и демонстрировать поклонникам новые стильные образы!
Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото нового весеннего образа, к которому точно следует присмотреться на новый теплый сезон. В кадре Лилия позирует в очень изысканном летнем платье. В центре внимания - пышная голубая юбка длины миди. Платье оригинально декорировано вставками трех цветов, а также рукавами черного и нежно-голубого оттенка. Смотрится очень необычно. Тонкую талию телеведущей подчеркивает черный пояс. Образ довершают замшевые туфли приглушенного серого оттенка с застежкой на щиколотке. Волосы Лилия выпрямила, сделав макияж с акцентом на глаза.
Стильная Лилия Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik
Ребрик похвасталась поклонникам, что в это утро получила очень приятный комплимент от своего соведущего Анатолия Анатолича.
“У Запорізькому ботсаду зацвіли тюльпани, яскравими фарбами тішать очі віоли, форзиції, фіалки. А в нашій студії @ranok_ua «розквітла Лілія», - сказав в ефірі Анатолій Анатоліч. Дівчата, давайте почнемо день із компліментів. Напишіть у коментарях - комплімент СОБІ! За що ви сьогодні себе хвалите, у чому були найкращою?.. Пишіть!” — призывает телеведущая.
Поклонники телеведущей поспешил прокомментировать ее новый стильный образ и подарить ей еще немало комплиментов:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Отметим, Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем Андреем Диким в «Папаньках-2» на СТБ.