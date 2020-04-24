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Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии"

Lite » Мода 24.04.2020 - 13:12
Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии"
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия вновь "нарвалась" на волну комплиментов

Лилия Ребрик продолжает дарить поклонникам положительные эмоции даже в период домашней изоляции из-за коронавируса. И все же украинская телеведущая время от времени вынуждена появляться в студии программы “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. При этом Ребрик неоднократно отмечала, что придерживается всех необходимых мер предосторожности, а студио также дезинфицируют. В остальное время Лилия находится в своем загородном доме с мужем и двумя дочками. Однако необходимость посещать студию также подарила Лилии возможность возобновить свою “модную рубрику” и демонстрировать поклонникам новые стильные образы!

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото нового весеннего образа, к которому точно следует присмотреться на новый теплый сезон. В кадре Лилия позирует в очень изысканном летнем платье. В центре внимания - пышная голубая юбка длины миди. Платье оригинально декорировано вставками трех цветов, а также рукавами черного и нежно-голубого оттенка. Смотрится очень необычно. Тонкую талию телеведущей подчеркивает черный пояс. Образ довершают замшевые туфли приглушенного серого оттенка с застежкой на щиколотке. Волосы Лилия выпрямила, сделав макияж с акцентом на глаза.

Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в &quot;платье-лилии&quot;

Стильная Лилия Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик похвасталась поклонникам, что в это утро получила очень приятный комплимент от своего соведущего Анатолия Анатолича.

“У Запорізькому ботсаду зацвіли тюльпани, яскравими фарбами тішать очі віоли, форзиції, фіалки. А в нашій студії @ranok_ua «розквітла Лілія», - сказав в ефірі Анатолій Анатоліч. Дівчата, давайте почнемо день із компліментів. Напишіть у коментарях - комплімент СОБІ! За що ви сьогодні себе хвалите, у чому були найкращою?.. Пишіть!” — призывает телеведущая.

Поклонники телеведущей поспешил прокомментировать ее новый стильный образ и подарить ей еще немало комплиментов:

  • “Ви як завжди чарiвна”
  • “Сукня ВАУ!!!!!! Ліля, Ви як завжди НЕПЕРЕВЕРШЕНА!!”
  • “Вы просто чудо”
  • “Охренеть какое шикарнючее платье”
  • “Аааа, яка сукня!!!! Чудовий вигляд!”
  • “О да!Лілія неперевершена”

Роскошная парижанка: Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в &quot;платье-лилии&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем Андреем Диким в «Папаньках-2» на СТБ.

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