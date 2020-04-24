Лилия Ребрик впервые сыграет вместе с мужем Андреем Диким в «Папаньках-2» на СТБ

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик отмечает, что обожает работать со своим мужем

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона сериала «Папаньки» от «Дизель Студио»! Сериальную жену «оторванного» папаньки Егора играет украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик. В «Папаньках-2» она впервые сыграет со своим супругом - Андреем Диким.

Сериал «Папаньки» — знаковый для актеров. Во время кастингов к первому сезону Лилия Ребрик, по сюжету жена Егора, узнала о своей второй беременности. На съемочной площадке актеры даже играют семьями, и это добавляет сериалу особой атмосферы. Так, во втором сезоне к Лилии Ребрик присоединится её муж, хореограф Андрей Дикий. В одной из серий они будут партнерами по танцам. Роль в «Папаньках» — его первый актерский опыт:

«Раньше я помогал другим актерам с танцевальными постановками для кино. Но играть — это для меня впервые. Чувствую большую ответственность перед женой. Лиля – прекрасная актриса и не хочется, чтобы она за меня краснела.»

Лилия Ребрик делится, что рада работать с Андреем на площадке:

«Я обожаю работать со своим мужем. Хоть он и не актер, он всегда очень вовлечен в процесс съемки, и знает, что нужно делать. Андрей будет играть моего партнера по танцам. Я уверена, что со своей ролью он справится на все сто. А почему мы будем танцевать — вы узнаете во втором сезоне,» — оставляет интригу Лилия.

О том, помогала ли она мужу в подготовке к сериалу, актриса категорично отвечает:

«Нет, у нас так в семье не принято. Мы делимся впечатлениями, проблемами, ощущениям, но не учим друг друга, как правильно делать свою работу. Андрея пригласили, в первую очередь, как хореографа. Я не могу ему подсказывать, как танцевать, — смеётся актриса. — Когда моя старшая дочь снималась в «Папаньках», я тоже не рассказывала ей, как играть, только помогала учить текст.»

Не пропустите второй сезон сериала «Папанек» уже совсем скоро на СТБ!