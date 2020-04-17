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Какие милые девчонки: Лилия Ребрик с дочками устроили "банный день"

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 12:33
Какие милые девчонки: Лилия Ребрик с дочками устроили "банный день"
Фото: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

В Чистый четверг ведущая с малышками порезвились в ванне

Как и многие украинцы, Лилия Ребрик с семьей готовятся к празднику Пасхи, который в этом году выпадает на 19 апреля. Из-за карантина всем придется провести его на самоизоляции - однако знаменитости не унывают и активно делятся с поклонниками полезными хитростями и лайфхаками. Так, Ребрик предложила рецепт легкого в приготовлении сырного пирога на Пасху, который очень любят ее родные. А ее старшая дочка Диана нарисовала тематический рисунок и восхитила своими художественными талантами.

Чистый четверг теледива тоже провела, как положено - а именно, в ванной! Вместе с дочурками они устроили себе "банный день" и весело порезвились втроем. Лилия поделилась в Instagram милым и забавным снимком, на котором они с Дианой и Полиной "задувают" летающие мыльные пузыри.

"Чистий четвер! Все-чисто! З чистою душею- всім на добраніч", - написала артистка.

Какие милые девчонки: Лилия Ребрик с дочками устроили &quot;банный день&quot;

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Очаровательный кадр не оставил равнодушными пользователей сети и они оставили звездной мамочке много теплых отзывов.

  • Красотка
  • Яка Поля кумедна
  • Такі милі дівчатка
  • Лілька, ви супер! Реальний настрій,реальний позитив
  • чисті, класні і пахучі)))
  • Какие сладкие детки у вас
  • Гарнюні
  • Красуньки,чистюлькы!!
  • Боже,які красуні
  • Бозе,какие вы все классные
  • Хорошенькие красотки
  • Які ви гарненькі, щастя вам
  • С легким паром! Спокойной ночи!
  • Класссс, вы просто супер
  • дівчатка красуньки. Миру щастя і добра вам дорогенькі!!!!! Надобраніч!!!

Какие милые девчонки: Лилия Ребрик с дочками устроили &quot;банный день&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, ранее Лилия Ребрик назвала топ-5 простых и натуральных красителя для пасхальных яиц.

Лилия Ребрик поделилась рецептом легкого в приготовлении сырного пирога на Пасху Художник так видит: Лилия Ребрик с дочерьми готовится к Пасхе на карантине
Новости Украины Лилия Ребрикдочь
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