Гаряча штучка: Лілія Ребрик в ультракоротких шортах і топі спокусила пікантним фото

Ведуча здивувала шанувальників гарячим кадром
Лілія Ребрик більшу частину часу проводить на свіжому повітрі – на час карантину "дика сімейка" перебралася на улюблену дачу, де їм зовсім не нудно всім разом. Так, ведуча продовжує працювати у прямому ефірі за графіком тиждень через тиждень і по черзі балує шанувальників образами зі зйомок і замальовками сімейного дачного життя. Прихильники теледіви звикли, що на її сторінці в Instagram найчастіше можна побачити фото з донечками Діаною і Поліною, чоловіком Андрієм Диким або студійні луки, але Лілія вирішила всіх здивувати. Вона опублікувала спокусливий знімок в шовковому пікантному комплекті.
Ведуча розташувалася на дерев'яних сходах. На ній – атласний коротенький топ вишневого відтінку і мікрошорти в тон, а також зовсім немає макіяжу. Вона засвітила в кадрі ніжки і прийняла ефектну позу перед камерою. Швидше за все, по той бік об'єктива був коханий чоловік зірки.
"Вечірній прикид на карантині", - кокетливо підписала фото вона.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники прийшли в захват від пікантного кадру і гарячого образу ведучої.
Скріншот коментарів
До речі, Лілія Ребрик вперше знялася разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким у продовженні серіалу "Папаньки-2".