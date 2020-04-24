ru
ua

Ягодицы горят: Регина Тодоренко восхитила шикарной растяжкой и заинтриговала планами

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущая разболтала о своих грандиозных планах

Регина Тодоренко – не из тех, кто привык сидеть на месте. Она деятельная и активная, поэтому даже каратин – не помеза планам ведущей. Например, две недели назад она закончила съемки в разлекательной шоу "Маска", пару дней назад отсняла очередной сезон своего шоу "Пятница с Региной" и даже успела вместе с семьей переехать в загородный дом! Теперь, когда звездная пара Регины и Влада Топалова находится на самоизоляции, ведущая не собирается сбавлять обороты и обещает делать интересные и полезные прямые эфиры. Например, она провела эффективную тренировку с хореографом и одной из участниц проекта Танцы со звездами Яной Заец и похвасталась результатами.

Звезда призналась, что занятие получилось очень интенсивным и сопроводила текст эффектным фото. Регина в лосинах и спортивном топе показала отличную растяжку и пообещала три раза в неделю устраивать онлан-занятия для подписчиков.

"Мои ягодицы до сих пор горят! У меня есть цель прокачать себя до конца месяца, т.к скоро грядет очень крупный проект, где необходимо быть в форме!" - заинтриговала она.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники оценили отличную спортивную форму ведущей и одарили ее комплиментами.

  • Классная
  • Это круто, вы молодец
  • Вау супер растяжка
  • Восхищаюсь вами
  • Ничего себе
  • Красиво и сильно
  • Красотка
  • Супер
  • Класс
  • Ты и так худенькая
  • Зачетно

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказала о своих отношениях и поделились секретом семейной гармонии.

Елизавете II — 94 года: как ближайшие родственники поздравили Ее Величество в период пандемии коронавируса Дмитрий Комаров узнает свою судьбу у китайских предсказателей
Читать все новости