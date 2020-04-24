Ссорились очень сильно: Тодоренко и Топалов раскрыли правду о своих отношениях

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара раскрыла секрет взаимопонимания

Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно переехали в загородный дом и теперь время на карантине проводят на свежем воздухе всей семьей вместе с малышом Майклом. Звездная пара закончила съемки в проектах и теперь имеет возможность побыть наедине. О своих отношениях. Особенностях друг друга, переезде и времени на карантине Регина и Влад рассказали в видеоинтервью изданию PEOPLETALK.

Ведущая и певец отметили, что проводят все время в новом доме и львиную долю посвящают сыночку.

"Очень много времени поводим с ребенком и друг другом. Честно говоря, хотелось бы немного поваляться, но не получается – все время с ребенком и не хочется его сбагривать на няню", - поделился Влад.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Регина же рассказала, почему она решилась на переезд в частный дом из квартиры в центре Москвы.

"Когда у меня появилась информация, что каратин может продлиться до сентября, я поняла, что нам в квартире будет очень тяжело. Я давно хотела переехать. Просто, когда появляется ребенок, сразу хошется переехать в большой дом. Поэтому мы приняли такое волевое решение. Переехали быстро – за три дня", - пояснила Регина.

Вещая отмечает, что всегда привыкла работать дистанционно, а сейчас в связи с каратином постаралась минимизировать выезды на съемки. Например, финал шоу "Маска", где она была членом жюри, последние две недели снимали без зрителей. Авторское шоу "Пятница с Региной" закончили снимать пару дней тому, причем ведущая значительно сократила творческую группу.

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

"Мне немножечко легче. Я всегда работала из дома, несмотря на то, что у меня много съемочных смен на выезде. Влад также. Пошел – записал демочку на телефон", - рассказала о буднях пары ведущая.

Звезда "Орла и Решки" также рассекретила важную особенность мужа – Влад оказался настоящим педантом.

"За порядок отвечает Влад и наша помощница. Влад - жуткий педант. Я не могу выполнить все функции для него. Все равно все будет не так – это стоит не там, ковер чтобы был беленький, пылесосить нужно около 12 раз в день, вымывать посуду около 40, а еще важно, чтобы по цветам были разложены все футболки, трусики и носки. А я живу как могу. Меня не приучали к такой педантичности. Не требовали этого", - рассказала Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

К слову, секрет семейного счастья пары оказался простым – они приняли друг друга со всеми особенностями характера.

"Мы ссорились поначалу очень сильно. А потом взаимовыгодно договорились, что мы друг друга не трогаем. Я знаю, что она всегда опаздывает, а она знает, что я с ней никогда не полезу в пещеру босиком", - с улыбкой говорит Влад.

Видео: Youtube/PEOPLETALK TV

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