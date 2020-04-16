Хотим еще ребенка: Топалов и Тодоренко рассказали о переезде и разболтали семейные секреты

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара рассказала, как проводит время на карантине

Регина Тодоренко и Влад Топалов переезжают – об этом проговорился сам певец под одним из недавних постов в Instagram. Теперь же звездная пара поделилась всеми подробностями знаменательного события, которое произошло в жизни семьи, а также рассказала секрет крепких отношений и разговорилась о жизни на карантине. Регина и Влад появились в прямом эфире на страничке RU.TV и пооткровенничали о главном.

Так, артист рассказал, что рад во время карантина больше времени проводить с сыном Майклом.

"Стал больше времени проводить с сыном, чему я очень рад. С семьей, дома. И мне это нравиться. Регина начала готовить. Полной самоизоляции нет, потому что есть работа", - пояснил он.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Семья переехала в загородный дом. В период карантина это было довольно проблематично, но пара рискнула. Последние две недели они искали подходящее жилье и неделя ушла на сам переезд.

"Была сотня коробок, мы переезжали с мебелью, и было очень страшно. Но попалась компания, где все работники были перчатках, в масках, в бахилах. Первое – мы разобрали детские вещи, игрушки, обустроили детскую", - рассказала ведущая.

"Во-первых, можно гулять на закрытой территории, а ведь раньше мы жили в центре города, где дети не могут гулять, у них нехватка кислорода. Гулять нужно много, среднестатистический человек должен гулять 5-6 км в день", - перечислила преимущества жизни за городом Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я очень люблю готовить, но последние пару лет не уделяла этому внимания", - призналась ведущая. "Она много готовить, экспериментирует. Пасту, кролика, рыбу, креветки, гребешки, осьминоги. Получается в большинстве своем очень вкусно. Она переживала по этому поводу сильно и стала хорошо готовить", - подтвердил Влад.

Регина уточнила, что ее последнее провальное блюдо – луково-грибной суп. "Съела все, присыпав пармезаном", - призналась она. В планах ведущей – пасхальные куличи.

"Я на работе все время жру. Наверное, на нервной почве, перед всеми интервью. Я всегда заедаю нервы. А дома я расслаблена и похудела даже", - назвала плюсы карантина звезда "Орла и Решки".

Регина и Влад редко смотрят телевизор, но если уж и включают, то выбирают познавательные программы – про природу, планету. "Смотрели из последнего "Зорге", вместе любим "Анатомию страсти", "Мир дикого Запада", "Самый громкий голос", - перечислила пара любимые сериалы. Регина также назвала мужа "знатным сериальщиком".

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая очень хочет завести собаку, а вот Влад мечтает об еще одном ребенке. "Может карантин как раз поспособствует", - заинтриговала Регина.

Она поделилась секретом семейного счастья – важно иногда быть порознь и увлекаться чем-то новым и интересным, чтобы потом делиться информацией и поддерживать взаимный интерес.

"Если мы с Майком видим, что папа устает и хочет уединиться, мы уходим в комнату и играем, а у него есть час поиграть на гитаре, и наоборот", - рассекретила ключ к семейному счастью ведущая.

Влад признался, что у него очень вспыльчивый характер, к тому же он быстро устает от забот и проблем, а вот Регина может похвастаться завидной выдержкой и самообладанием. "По мне очень легко понять, когда я устаю. Я психую. Я готов всех убить, сдать ребенка в детдом, уйти", – со улыбкой признался Влад.

Пара часто расслабляется, играя в игры в частности, в "Скрабл", "Элиас". "Я люблю настольные игры. Это так круто", - утверждает ведущая.

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