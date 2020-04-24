Сідниці горять: Регіна Тодоренко захопила шикарною розтяжкою і заінтригувала планами

Регіна Тодоренко – не з тих, хто звик сидіти на місці. Вона діяльна й активна, тому навіть каратин – не помеза планами провідною. Наприклад, два тижні тому вона закінчила зйомки в розважальною шоу "Маска", пару днів тому відзняла черговий сезон свого шоу "П'ятниця з Регіною" і навіть встигла разом з родиною переїхати у заміський будинок! Тепер, коли зіркова пара Регіни і Влада Топалова перебуває на самоізоляції, ведуча не збирається зменшувати обороти і обіцяє робити цікаві та корисні прямі ефіри. Наприклад, вона провела ефективне тренування з хореографом і однією з учасниць проекту Танці з зірками Яною Заєць і похизувалася результатами.

Зірка зізналася, що заняття вийшло дуже інтенсивним і супроводила текст ефектним фото. Регіна в лосинах і спортивному топі показала відмінну розтяжку і пообіцяла три рази на тиждень влаштовувати онлайн-заняття для підписників.

"Мої сідниці досі горять! У мене є мета прокачати себе до кінця місяця, так як скоро гряде дуже великий проект, де необхідно бути у формі!" - заінтригувала вона.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники оцінили відмінну спортивну форму ведучої і обдарували її компліментами.

Класна

Це круто, ви молодець

Вау супер розтяжка

Захоплююся вами

Нічого собі

Красиво і сильно

Красуня

Супер

Клас

Ти і так худенька

Заліково

Скріншот коментарів

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