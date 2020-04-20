ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жара: Регина Тодоренко без макияжа заворожила экзотикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 21:27
Жара: Регина Тодоренко без макияжа заворожила экзотикой
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая порадовала поклонников летней фотографией без макияжа

Регина Тодоренко находится на карантине вместе с семьей в новом загородном доме. При этом недавно она присоединилась к одному из прямых эфиров Насти Ивлеевой. Бывшие телеведущие тревел-шоу "Орел и Решка" наконец встретились в этой "битве века", и Регина сделала неожиданное признание об интимной жизни после родов. Сегодня телеведущая поделилась со своими поклонниками архивной фотографией с отдыха.

На фото телеведущая предстала перед своими подписчиками в хорошем расположении духа и без макияжа. На ней надет белый топ и белоснежная рубашка с закатанными рукавами.

Жара: Регина Тодоренко без макияжа заворожила экзотикой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети прокомментировали фото Тодоренко.

  • Жара, солнце, клевая фотка;
  • Ты лучшая Региша;
  • Вы очень красивая;
  • Красотка какая;
  • Класс, четко;
  • Вау, бомба;
  • Супер;
  • Счастливая какая, всем удачи;
  • Огонь;
  • Регина, ты красотка.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась своим мужем Владом Топаловым, который вышел на сцену развлекательного песенного шоу "Маска". Регина также опубликовала несколько трогательных фото, сделанных во время шоу.

Ранее мы также писали о том, что Топалов и Тодоренко рассказали о переезде и разболтали семейные секреты. Пользователи сети узнали, что во время карантина Влад больше времени проводит с сыном Майклом.

Нежный цветок: Катя Осадчая устроила красочную фотосессию в магнолиях Настоящие джентельмены: Влад Топалов умилил загородной прогулкой с сыном
Новости Украины шоубизРегина Тодоренко
Styler
On Top