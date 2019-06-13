Фигура супер! Дочка Поляковой похвасталась нюдовыми летними луками

Дочка популярной певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова не отстает от звездной мамы по части модных образов. Девочка следит за тенденциями и выбирает трендовые вещи и луки, демонстрируя свои эксперименты со стилем подписчикам в Instagram. Кроме того, она решила пойти по стопам "суперблондинки" и усиленно занимается вокалом и даже уже поет на сцене. Также не чужда Маше и блогерская стезя – она решила попробовать себя в этом ныне модном амплуа, а также пообещала даже запустить марафон по похудению. Девушка не упустила возможность показать стильные летние луки в нюдовых тонах, записав ролик для поклонников.

Маша примерила легкую футболку с принтом в виде милых агенлочков и джоггеры светло-миндального оттенка с трендовым текстильным поясом. Второй образ девушки – шорты бежевого оттенка с завышенной талией, топ на широких бретелях в тон и черная баска.

Дочь звезды дефилирует на фоне цветущих кустов роз по зеленому газону, держа в руках пушистого питомца – помаранского шпица по кличке Тина.

"Как вам такой формат видео? Также хочу вам рассказать о том, что завтра я начинаю вести марафон по похудению у себя в сториз, там разражусь все подробнее", - пообещала дочь певицы, заинтриговав поклонников.

Подписчики юной модницы стали делится своим мнением о ее летних луках, а также не забывали делать Маше комплименты.

"Первый прикид мене больше понравился!", "Фигура супер!", "Яка ж ти мила! Крута мала", "Очень красивая. Очень нравится этот формат", "Красотка", "Очень крутая", "Видео огонь. Машенька ты красотка, как всегда!", "Крутое видео! Молодец, Машка", "Ты очень красивая", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что дочь Оли Поляковой продемонструвала стильный образ в комбинезоне с трендовым текстильным поясом.

Ранее Маша Полякова показала свою прогулку на лошади . Для конного променада она выбрала красные штаны, черную футболку, спортивную обувь и защитный шлем.