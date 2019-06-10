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Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 11:31
Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка показала свою верховую прогулку

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша не боится пробовать новое - девочка уже испытала себя на модельном поприще, в качестве певицы, блогера и других ипостасях. На этот раз она похвасталась необычным хобби - юная красавица прокатилась верхом на лошади. Ярким снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Маша в красных штанах, черной футболке, спортивной обуви и шлеме запечатлена верхом на темном коне. Свои длинные волосы она заплела в косу и лихо придерживает козырек шлема рукой.

"Как бы вы подписали это фото?" - поинтересовалась Полякова-младшая.

Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Прекрасная", - тут же отреагировала ее звездная мама.

Фолловеры Маши тоже начали предлагать свои варианты.

  • "Прогулянка з конями"
  • "Юная наездница"
  • "Еду в Макдональдс за колой "
  • "Хорошо быть на коне...."
  • "Любимая мамулькина доченька, умничка..."
  • "Маша красотка"
  • "Илья Муромец уже не тот"
  • "Прекрасная принцеса))) Или просто ПРЕКРАСНАЯ)) как тебе???"
  • "Миром правят Поляковы"
  • "Принцесса на коне"
  • "Какая лошадка красивая!!! Это Ваша???"
  • "Тёмные лошадки"
  • "Отважная"
  • "Прекрасная на Коне"

Юная наездница: дочь Оли Поляковой смело оседлала коня

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, недавно Маша Полякова впервые спела на сцене - девочка выступила в рамках концерта Comedy Kids. Мнения поклонников относительно ее вокальных данных разошлись.

Ранее Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц - Маши и Алисы.

К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок померанского шпица, которого назвали Тиной.

"Мое солнце, мое счастье": Ани Лорак трогательно поздравила дочь с днем рождения По маминым стопам: дочь Оли Поляковой впервые спела на концерте
Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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